Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u EuroLeague şampiyonu oldu

THY EuroLeague finalinde Real Madrid ile Panathinaikos karşı karşıya geldi. Mücadele 95-77 sona erdi ve Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos kupaya kazandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Uber Arena'da oynanan müsabaka karşılıklı 3 sayılık basketlerle başladı. Panathinaikos, üst üste 2 hücumdan boş dönerken, Real Madrid skoru 10-3'e getirdi. Her iki takım da pota altı ve dış atışlarda yüksek yüzdeye ulaşınca ilk 6 dakika sonunda skor 22-17 oldu. Yunanistan temsilcisinde Nunn, ilk çeyrekte 3 faule ulaştı. Periyodun son dakikasına girilirken, İspanyol ekibi farkı 10 sayıya yükseltti: 32-22. Müsabakanın ilk çeyreği Real Madrid'in 36-25 üstünlüğüyle sonuçlandı.

ALMANYA'DA ZORLU MAÇ

İkinci çeyreğe sert savunmayla başlayan Panathinaikos, ilk 5 dakikada rakibine çok fazla sayı şansı tanımadı. Ergin Ataman'ın ekibi bu bölümde 10-5'lik seriyle skoru 41-35'e getirdi. Sert savunmasını sürdüren yeşil-beyazlılar, dış atışlardaki isabet yüzdesiyle farkı 1 sayıya kadar indirdi: 46-45. Çeyreğin son bölümünde Musa ve Campazzo'yla 3 sayılık basketler bulan Real Madrid farkı yeniden açtı: 54-47. Son topta Sloukas isabeti bulunca, devre İspanyol ekibinin 54-49'luk üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci yarı Sloukas'ın üç sayılık basketiyle başladı: 54-52. Real Madrid'de Campazzo skoru 56-52 yaparken, İspanyol ekibi bu çeyrekte ilk 4 dakikada başka sayı üretemedi. Panathinaikos; Lesort, Hernangomez ve Nunn'un sayılarıyla skoru 56-58'e getirerek maçta ilk kez öne geçti. Sert savunmasını çeyrek boyunca sürdüren Panathinaikos, bu periyotta potasında yalnızca 7 sayı görerek son bölüme 64-61 önde girdi.

PANATHİNAİKOS 12 YIL ARADAN SONRA ŞAMPİYON OLDU

Müsabakanın son çeyreğine de coşkulu başlayan Ergin Ataman'ın öğrencileri, ilk 3 dakikalık bölümde 10-4'lük seriyle farkı 9 sayıya yükseltti: 65-74. Real Madrid pota altında etkisini artırıp farkı 3 sayıya kadar düşürse de Sloukas önderliğindeki Panathinaikos son 2 buçuk dakikaya 10 sayılık farkla girdi: 76-86. Karşılaşmayı 95-80 kazanan Panathinaikos AKTOR, Türk başantrenörü Ergin Ataman önderliğinde 12 yıl aradan sonra THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa uzandı.

ERGİN ATAMAN'IN 3. EUROLEAGUE ZAFERİ

Öte yandan Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, EuroLeague'de 3. kez şampiyonluk yaşadı. Ataman daha önce iki kez Anadolu Efes ile mutlu sona ulaşmıştı.