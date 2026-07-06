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Basketbolda Türkiye-İsviçre maçının ardından

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FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İsviçre'yi 95-72 yenen A Milli Erkek Basketbol Takımı, grubu 6'da 6 ile tamamladı. Başantrenör Ergin Ataman, takımın Avrupa'nın en iyisi olduğunu belirterek Dünya Kupası hedeflerini açıkladı.

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki 6. ve son maçında İsviçre'yi 95-72 yenen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Ergin Ataman, Avrupa'nın en iyisi olduklarını söyledi.

Ataman ile milli oyuncular Furkan Korkmaz ve Kenan Sipahi, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İlk turda grubu 6'da 6 ile tamamladıkları için çok mutlu olduklarını dile getiren Ergin Ataman, "A Milli Basketbol Takımı, şu anda Avrupa'nın en iyisi durumunda. Bunu ben söylemiyorum. FIBA tarafından Avrupa'nın en güçlü takımı olarak gösteriliyoruz. Bunun hakkını verdik. Bu grupta 6'da 6 yaptık. Bir sonraki grupta İtalya, İzlanda ve Litvanya gelecek. O gruba da lider başlayacağız. Orada da hedefimiz büyük. 3 galibiyet bile bizi Dünya Kupası'na taşıyacak. Oyuncuları kutluyorum. Hepsi büyük bir heyecan ve hevesle milli takıma geliyorlar. Bunu aile olarak başardık. Türk halkının A Milli Basketbol Takımı'na desteği yıllar sonra tekrar zirveye çıktı. Biz de bunun sorumluluğuyla ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İkinci dönemini yaşadığı milli takımda başantrenör olarak 100. maçına çıkmasıyla ilgili Ataman, "Gururluyum. Önemli olan maç sayısı değil Türkiye'yi en iyi şekilde başarılarla temsil etmek. Geçen yıl kıl payı Avrupa şampiyonluğunu kaçırdık. 25 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya aldık. İnşallah oraya (Dünya Kupası) katılırsak geçen yıldan kalan hesabımız var. Onu kapatmaya çalışacağız. Önce Dünya Kupası'na katılmamız lazım. 100. maça çıkmış olmaktan mutluyum ve gururluyum." şeklinde konuştu.

İstanbul'da düzenlenen Dünya Kupası'nda 4. olan 17 Yaş Altı Milli Takımı'yla ilgili de övgü dolu ifadeler kullanan deneyimli çalıştırıcı, "Büyük bir başarıyla dünya dördüncüsü oldular. En iyi şekilde Türkiye'yi temsil ettiler. Önümüzdeki dönemde A Milli Takım kadrosuna oradan 2 oyuncuyu davet edeceğiz. Türk basketbolu iyi yolda. Türkiye bir basketbol ülkesi. Çocuklar ve aileler basketbolu seviyor. Hafta içi saat 19.00'da 18 bin kişi Sinan Erdem Spor Salonu'nda ve salon dolu. Altyapıdan üst yapıya kadar bunun hakkını vermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Furkan Korkmaz: "Hedefimiz Dünya Kupası'na gidip madalya kazanmak"

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz, 2027 Dünya Kupası'na katılarak madalya kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

A Milli Takım'ın parçası olmaktan için gurur duyduğunu dile getiren Kenan, "İlk yarıda biraz aksadık ama ikinci yarıda ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Hedefimiz Dünya Kupası'na gidip orada madalya kazanmak." dedi.

Kenan Sipahi: "Takımı tebrik ediyorum"

Ay-yıldızlı oyuncu Kenan Sipahi ise grubu 6'da 6 yaparak tamamlamalarının önemine dikkati çekerek, "Takımı tebrik ediyorum. Gruptan 6'da 6 ile çıkıyoruz. Diğer grupta karşılaşacağımız takımlar beklenmedik mağlubiyetler aldılar. Bu galibiyet ekstra önemliydi. Çok saygı duyarak oynadık." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA / Emre Doğan
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