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Ergene Kaymakamlığı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Voleybol Turnuvasında Şampiyon Oldu

Ergene Kaymakamlığı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Voleybol Turnuvasında Şampiyon Oldu
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Kamu Spor Oyunları kapsamında düzenlenen voleybol turnuvasında Ergene Kaymakamlığı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, finalde Çerkezköy İtfaiyesi'ni 3-0 mağlup ederek Tekirdağ il şampiyonu oldu. Ergene ekibi, Bilecik'te düzenlenecek grup müsabakalarında ilimizi temsil etme hakkını kazandı.

Kamu Spor Oyunları münasebetiyle Tekirdağ il genelinde düzenlenen voleybol turnuvasının şampiyonu Ergene Kaymakamlığı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü oldu.

Süleymanpaşa Ahmet Aygün Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen final müsabakasında Çerkezköy İtfaiyesi'ni 3-0 yenen Ergene Kaymakamlığı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Tekirdağ il şampiyonu oldu.

Ergene ekibi 1 - 7 Ekim 2024 Tarihleri arasında Bilecik'te düzenlenecek grup müsabakalarında Tekirdağ ilini temsil etme hakkını da elde etti.

Düzenlenen turnuva ve elde edilen derece ile ilgili olarak bilgiler veren Ergene Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı, "Turnuvada emeği geçen tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Tekirdağ ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.

Ergene Kaymakamı Kadir Duman da, "Ergene ilçemiz Sadece Sportif faaliyetlerde değil, gençlik ve spor yatırımları ile gençlik faaliyetlerinde de yoğun bir çalışma içerisinde. Başta Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz olmak üzere tüm takımı canı gönülden kutluyorum" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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