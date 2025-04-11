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Eren Elmalı'nın Galatasaray'a gelmek için yaptığı büyük fedakarlık ortaya çıktı

Eren Elmalı'nın Galatasaray'a gelmek için yaptığı büyük fedakarlık ortaya çıktı
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Galatasaray'ın sol bek sorununu çözen Eren Elmalı'nın sarı-kırmızılı formayı giyebilmek için Trabzonspor'dan alacağı 1 milyon eurodan vazgeçtiği ve böylelikle transferin gerçekleştiği ortaya çıktı. Eren, ara transfer döneminin son gününde 3.5 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.

Galatasaray'ın ara transfer döneminin son gününde Trabzonspor'dan transfer ettiği milli sol bek Eren Elmalı'nın sarı-kırmızılı kulübe gelmek için önemli bir fedakarlık yaptığı ortaya çıktı.

1 MİLYON EUROSUNU BIRAKTI

Cimbom'daki performansıyla kısa sürede teknik heyetin ve taraftarın beğenisini kazanan Eren Elmalı'nın, eski kulübü Trabzonspor'dan olan 1 milyon euroluk alacağını bıraktığını ve transferin önünü açtığı öğrenildi.

TRANSFER VİDEOSU ÇOK KONUŞULMUŞTU

Galatasaray,Eren Elmalı'yı ara transfer döneminin son gününde Trabzonspor'dan 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı ekip, 24 yaşındaki futbolcunun transferini, resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video ile duyurmuştu. 'Hedef25 yolunda çizgimiz net' başlığıyla paylaşılan videoda, 16 Aralık 2024 tarihinde oynanan Galatasaray- Trabzonspor maçında Eren'in çizgiden çevirdiği ve topun dışarı çıkıp çıkmadığı oldukça tartışılan o pozisyona bir gönderme yapılmıştı. Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

EREN'İN SEZON PERFORMANSI

Eren Elmalı, bu sezon Trabzonspor ve Galatasaray formalarıyla tüm kulvarlarda toplamda 31 maça çıktı ve 2489 dakika sahada kaldı. Eren'in bu karşılaşmalarda bordo-mavililerde1 asisti bulunuyor. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki sol bekin sarı-kırmızılılarla 2028 yılına kadar sözleşmesi var.

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Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıi.turkum:

hoş geldin sefalar getirdin ??

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Haber Yorumlarıerman genç :

KAz gelecek yerden tavuk esirgenmez, Alacağı Galibiyet Primleri Şampiyonluk primleri ile zaten 1-2 yılda çıkar o para,,!

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