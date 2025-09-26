Erdoğan'la görüntüsü olay olmuştu! İlkin Aydın'ın babası bakın ne iş yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan görüntüsü tartışma yaratan milli voleybolcu İlkin Aydın'ın babası Tanser Aydın'ın, futbolculuk kariyerinin ardından teknik adamlığa geçtiği ve şu anda Amedspor'da yardımcı antrenör olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

ERDOĞAN İLE GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLMUŞTU

İlkin Aydın, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmedeki tavırlarıyla sosyal medyada gündem olmuştu. Ziyaret sırasında Erdoğan'la tokalaştıktan sonra arkasını dönmesi tartışmalara yol açmıştı. Bu olayın ardından babası Tanser Aydın'ın futbol geçmişi dikkat çekti.

PROFESYONEL FUTBOLCULUKTAN TEKNİK ADAMLIĞA

20 Mayıs 1970'te Ankara'da doğan Tanser Aydın, uzun yıllar profesyonel futbol oynadı ve özellikle Şanlıurfaspor formasıyla tanındı. 2002'de aktif futbolculuğu bırakan Aydın, ardından teknik direktörlük kariyerine başladı.

AMEDSPOR'DA KARİYERİNİ SÜRDÜRÜYOR

UEFA A Lisansı'na sahip olan Tanser Aydın, bugüne kadar Gençlerbirliği, Hacettepe ve Kasımpaşa gibi kulüplerde görev aldı. Son dönemde ise Amedspor'da yardımcı antrenör olarak futbol kariyerini sürdürüyor.

POLİS HAFTASI PANKARTINI TUTMAMIŞTI

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Kaptanı İlkin Aydın, Fenerbahçe karşılaşması öncesinde tribünleri selamlarken maç hakemleri, takım arkadaşları ve rakiplerinin tuttuğu Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yılına dair açılan pankartı tutmamıştı. Aydın'ın o görüntüsü de uzun süre tartışılmıştı.