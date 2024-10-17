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Erciyes Üniversitesi'nden Yavuz Selim İlkokulu'na Spor Etkinliği

Erciyes Üniversitesi'nden Yavuz Selim İlkokulu'na Spor Etkinliği
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Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Tomarza Yavuz Selim İlkokulu'ndaki 100 öğrenciye spor etkinlikleri düzenleyerek takım sporları konusunda temel eğitim verdiler.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında Tomarza Yavuz Selim İlkokulu'nda 'Spor Yap Zinde Kal' etkinliği düzenledi.

Etkinlik kapsamında okulda eğitim-öğretim hayatlarına devam eden ilkokul 1. sınıftaki toplam 100 öğrenci ile birlikte okul bahçesinde sportif etkinlikler düzenlendi. Basketbol, voleybol, futbol, hentbol branşlarında temel eğitimler yapılarak birçok eğitsel oyun oynandı. Etkinliklerin bitiminde üniversite ve Yavuz Selim İlkokulu öğretmen ve öğrencileri toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinlik sonrası değerlendirme yapan öğretim görevlisi Hasan Aksoyak, "Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında birçok sosyal sorumluluk projesi ve etkinlik yapmaya devam ediyoruz. Bugün de Kayseri Tomarza ilçesi Yavuz Selim İlkokulu'nda birçok sportif etkinlik düzenledik. Amacımız buradaki öğrencilere takım sporları ile ilgili temel eğitim vermek, onlara sporu sevdirmek ve önümüzdeki yıllarda meslek hayatlarına başlayacak olan üniversite öğrencilerimizin hazır bulunuşlarını arttırmak. İlerleyen meslek hayatında karşılaşacakları durumlarla ilgili örnekler sunmak ve sporun, fiziksel aktivitenin, egzersizin önemi konusunda bilgilendirmek oldu" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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