Erciyes Üniversitesi 3x3 Basketbol Turnuvası'nda Türkiye İkincisi

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi; Antalya'da düzenlenen 3x3 Basketbol Turnuvası'nda Türkiye ikincisi oldu.

Türkiye'nin 8 farklı ilinde yapılan etaplarda şampiyon olan takımların bir araya geldiği Türkiye finallerinde eleme usulü yapılan maçlar sonrasında Erciyes Üniversitesi'ni ve Kayseri'yi temsilen şampiyonaya katılan Spor Bilimleri Fakültesi 3x3 takımı Türkiye ikincisi oldu. Çeyrek finalde Dicle Üniversitesi'ni yenen Erciyes Üniversitesi yarı finalde Samsun 19 Mayıs Üniversitesi ile karşılaştı ve bu maçtan da galip ayrılıp finale kaldı.

Erciyes Üniversitesi; finalde Antalya temsilcisi ev sahibi Akdeniz Üniversitesi'ne kaydederek Türkiye ikincisi oldu. Erciyes Üniversitesi takımı Salih Mersin Cengiz, Ahmet Nevşehirli, Tuna Batır ve Fevzi Doruk Güleç isimlerinden oluştu. - KAYSERİ