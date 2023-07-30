Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları Başladı

Kayseri'de düzenlenen Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın Grand Prix Kültepe etabı start aldı. 5 ülkeden 51 sporcu, 141 kilometrelik zorlu parkurda yarışacak.

Kayseri'de yerli ve yabancı sporcuların katılımıyla düzenlenen Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın Grand Prix Kültepe etabı start aldı.

Etaba, Anadolu Harikalar Diyarı'ndan başlayan 5 ülkeden 51 sporcu, 141 kilometrelik zorlu parkurda pedal çevirecek.

Sporcular, Bünyan ve Sarıoğlan ilçelerinden geçerek start noktasında yarışı tamamlayacak.

Yarışlar, 19 Ağustos'ta Grand Prix Kaisareia etabıyla devam edecek.