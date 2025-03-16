Gece kulübünde çıkan yangında can kaybı 59'a yükseldi

Ülke şokta! Gece kulübünde çıkan yangında bilanço ağırlaşıyor
CHP'li Enginyurt Muhammet Yakut ile görüntülendi, ortalık fena karıştı

Cemal Enginyurt'tan olay fotoğraf! Öyle bir isimle görüntülendi ki
Ünlü şarkıcının evine tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti

Tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti
472 yıl hapis cezasından hamile kalarak kaçtı, 14'üncüde tutuklandı

472 yıl hapis cezasından yıllarca hamile kalarak kaçtı

Erciyes'te Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Coşkusu

Erciyes'te Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Coşkusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Erciyes'te düzenlenen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın önemine vurgu yaparak, spor turizminin şehir ekonomisine katkı sağladığını belirtti.

Erciyes'te bu yıl ikincisi düzenlenen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası (SNX Türkiye) ödül törenine katılan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Kayseri turizminin amiral gemisi olan Erciyes'te dünya şampiyonlarını izlemenin keyfini yaşıyoruz. Türkiye'nin en yakışıklı dağında, artı 25 derecede dünyada belki de ilk Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası yapılıyor. Dünyada artı 25 derecede hiçbir dağda kar yokken, biz güneşin altında ama her yerimiz kar bu şampiyonayı gerçekleştiriyoruz" dedi.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes; Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na (SNX Türkiye) ev sahipliği yapıyor. Şampiyonayı takip eden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; "Çok mutlu olduğumuzu ifade edelim. Çünkü; Türkiye'nin en yakışıklı dağında, artı 25 derecede dünyada belki de ilk Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası yapılıyor. Dünyada artı 25 derecede hiçbir dağda kar yokken, biz güneşin altında ama her yerimiz kar bu şampiyonayı gerçekleştiriyoruz. Şu an dünyanın birçok ülkesinde canlı yayınlandığını biliyoruz. 1 milyara yakın insan ekstrem sporlarına olan ilgiden kaynaklı olarak bu şampiyonayı izlediğini biliyoruz. Birçok izleyiciyle beraber Kayseri turizminin amiral gemisi olan Erciyes'te dünya şampiyonlarını izlemenin keyfini yaşıyoruz. Kayseri valisi olarak böyle güzel bir organizasyon ile dünya şampiyonasının yapılmasından dolayı da çok mutlu olduğumu ifade ediyorum" dedi.

"Spor müsabakalarını bu şehirde artıracağız"

Kayseri'de spor organizasyonlarını artıracaklarını ifade eden Vali Çiçek, "Erciyes'te bu sene otellerimizin yüzde 80'inin dolu olması bizleri çok mutlu etti. Bunun sebeplerinden bazıları spor organizasyonlarıyla alakalı. Özellikle spor turizmi öyle bir şey ki; spor turizmi geliştiğinde konaklamada otellerin gelişmesi, esnafla konuştuğumuzda inanılmaz ticaretin olduğunu söylüyorlar. Bu sene çok mutluydum; keşke skoru da farklı olsaydı ama futbolda Türk Milli Takımımızı Kayseri'de misafir ettik. Berabere kaldık, ondan dolayı üzüldük ama şehri görmeliydiniz. Şehir baştan sona bayraklarla süslüydü. Galler seyircisi, bizim seyircimiz, otellerimizin tıklım tıklım dolması, alışveriş merkezlerimizin hepsinin dolması bizi mutlu etmişti. Şimdi de öyle; Finlandiya'dan, Danimarka'dan, Norveç'ten birçok sporcu, basın mensupları ile şehrimiz cıvıl cıvıl. Kayseri'nin bir buçuk milyonluk nüfusu içerisinde bu potansiyele sahibiz. Kesinlikle spor müsabakalarını bu şehirde artıracağız" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Ünlü şarkıcı makyajsız haline gelen yorumlar sonrası çılgına döndü
img

Trafikte tartıştığı kişiyi kuzenine vurdurttu! Yol savaş alanına döndü
img

Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlık listeyi güncelledi! Ünlü bal markası vatandaşa resmen zehir yedirmiş

Bakanlık ünlü bal markasını ifşa etti! Vatandaşa "zehir" yedirmişler
Netflix ve Exxen dahil 6 platforma soruşturma başlatıldı

Netflix, Blutv ve Exxen dahil 6 platforma soruşturma
Falezlerin ucuna oturup kendini kesti, polis son anda yetişti: Çaresizlik nedir bilir misin?

Falezlerin ucuna oturup kendini kesti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler
Terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi'ye suikast girişimi

İmza sonrası planı devreye soktular! Mazlum Abdi'ye suikast girişimi
Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi

Memurlar, bir dönem çalışmak için can attıkları kenti artık istemiyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.