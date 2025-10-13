Haberler

Erciyes Esen Makina FK, Talas Anayurtspor'u 7-3 Geçti!

Erciyes Esen Makina FK, Talas Anayurtspor'u 7-3 Geçti!
Kayseri Süper Amatör Küme'de oynanan karşılaşmada Erciyes Esen Makina FK, Talas Anayurtspor'u 7-3 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta totalde 10 gol atıldı.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de ligin 4.haftasında 10 golün atıldığı karşılaşmada Erciyes Esen Makina FK rakibi Talas Anayurtspor'u 7-3 mağlup etti.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Gülşen Urgun, İbrahim Bayram,Hamza Yıldız

Erciyes Esen Makina FK: Yusuf Yavuz, Mehmet Doğru, Mert Arısoy, Batuhan İlhan, Deniz Yıldırım, (Muammer Savaş dk.62), Latif Aydemir, Selim Yağmur, (Emre Fındık dk.62), Ömer Kaya, (Ali Taş dk.78), Haki Özer, Mehmet Kütük, Hasan Emre Göltaş

Talas Anayurtspor: Fazlı Gür (Taha dk.67), Mustafa Efe Uluç, Hasan Emre Coruk, (Mehmet Gül dk.56), Taha Ozan Çandır, Gökay Eryılmaz, Avni Gümüştepe, Yaşar Cihat Tanrıkulu, (Mustafa Babi dk.67), Semih Can Gül, Emirhan Şen, (Süleyman dk.46), Serkan Akbaba, Harun Sezer

Goller: Hasan Emre Göltaş (dk.10, dk.55 ve dk.73), Latif Aydemir (dk.15), Selim Yağmur (dk.23), Ömer Kaya (dk.42), Mehmet Doğru (dk.52) (Erciyes Esen Makine FK), Avni Gümüştepe (dk.31), Semih Can Gül (dk.40, dk. 58) (Talas Anayurtspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
