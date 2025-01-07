Erciyes Esen Makina FK, Argıncıkspor'u 2-1 Mağlup Etti
Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Erciyes Esen Makina FK, 8 kişi kalmasına rağmen golcüsü Emre Özden'in iki golüyle Argıncıkspor'u 2-1 yenmeyi başardı. Maçta kırmızı kartlar da dikkat çekti.
Kayseri Şeker Süper Amatör Küme B Grubu'nda zirve mücadelesi veren Erciyes Esen Makina FK, 8 kişi tamamladığı karşılaşmada Argıncıkspor'u golcüsü Emre Özden'in golleri ile 2-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.
Stat: Argıncık Stadı 1 No'lu Saha
Hakemler: Ebu Talha Rasim Köse, Harun Soyeşik, Muhammed Emin Çolak
Argıncıkspor: Kemal Çelik, Mehmet Tahir Kalem, Tahir Can Çeçen (Sedat Burak Altay dk. 70), Yavuz Selim Kılıçaslan, Hakan Albayrak, Ali Avcı, Yunus Emre Mert, Berat Aydemir, Harun Akhan (Görkem dk. 75), Can Ölçer (Hacı Mert Cingöz dk. 46), İzzet Kanberlioğlu
Erciyes Esen Makina FK: Erman Sarı, İsmail Dayı, Yaşar Berk Yorgancı, Halit Yozgat, Ahmet Can Polat, Safa Fırat, Emre Özden, Selim Yağmur, Mehmet Bayram, Mehmet Akif Gürkan (Arda Yücel dk. 65), Ramazan Durdu (Latif Aydemir dk. 25)
Goller: Emre Özden (dk. 8, 39) (Erciyes Esen Makina FK), Mehmet Tahir Kalem (dk. 83) (Argıncıkspor)
Kırmızı Kartlar: Erman Sarı (dk. 62), Latif Aydemir (dk. 88) (Erciyes Esen Makina FK) - KAYSERİ