Erciyes Dağı'nda Plaj Voleybolu Turnuvası Düzenlenecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayesinde ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Kayseri Erciyes A.Ş. iş birliği ile dünyada ilk kez bir dağda yerli, yabancı oyuncuların katılacağı Plaj Voleybolu Turnuvası düzenlenecek.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayesinde ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Kayseri Erciyes A.Ş. iş birliği ile dünyada ilk kez bir dağda yerli, yabancı oyuncuların katılacağı Plaj Voleybolu Turnuvası'nın gerçekleşeceğini söyledi.

Ülkemizi ilk kez snowboard, snowkite, kar voleybolu, dağ bisikleti gibi branşlarda dünya kupaları ve Avrupa kupaları ile tanıştıran Erciyes, Türkiye'yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada dünya trendlerini Türkiye'ye getirerek ilklere imza atan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş.'nin 11-12-13 Ağustos 2023 tarihlerinde Bioderma Pro Beach Tour Plaj Voleybolu Türkiye serisine ev sahipliği yapacağını belirterek; "Büyükşehir ile Erciyes Dağı'nda dünyada bir ilk yaşanacak. Erciyes, dünyanın farklı ülkelerinden gelecek olan sporcuların mücadelesine sahne olacak. Organizasyon için tüm hazırlıklar tamamlanırken, turnuvada dünyanın dört bir yanından 26 kadın, 32 erkek olmak üzere 58 sporcu katılacak" diye konuştu. Büyükkılıç, Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nu (CEV) Uluslararası Voleybol Federasyonu'nu (FIVB) onaylı organizasyonun, Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayesinde ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Kayseri Erciyes A.Ş. iş birliği ile düzenleneceğini söyledi. Plaj Voleybolu'nun dünyada ilk defa Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 metresinde özel olarak hazırlanan kortlarda oynanacağını belirten Başkan Büyükkılıç, "Müsabakalar uluslararası profesyonel sporcuların mücadelesine sahne olacak. Saat 10.00 ile 19.00 arasında oynanacak olan karşılaşmalar kadın ve erkek olmak üzere iki farklı kategoride yapılacak" dedi.

Plaj Voleybolu Turnuvası, sporun yanı sıra ekstra eğlenceler ve şovlarla renklenirken, gelen misafirler için keyifli bir hafta sonu aktivitesine de dönüşecek. Erciyes'e gelecek olan yerli, yabancı oyuncular ve ziyaretçiler, Kayseri'nin mahalli lezzetleriyle de Türk mutfağının tadını çıkarma fırsatı bulacak. - KAYSERİ