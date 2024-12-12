Erciyes 38, Kırıkkalespor ile Kritik Maçta Karşılaşacak

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü, ilk yarının son maçında sahasında Kırıkkalespor ile karşılaşacak. Müsabaka 15 Aralık Pazar günü oynanacak.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta 2024-2025 sezonunun ilk yarısı bu hafta sona oynanacak müsabakalar sonrasında bitecek. 16 takımın mücadele ettiği grupta bulunan Erciyes 38 futbol takımı, sahasında Kırıkkalespor ile karşılaşacak.

Geride kalan haftayı mağlup noktalayan mavi siyahlılar, sahasında oynayacağı bu kritik maçı kazanarak ilk 6 hedefini sürdürmek istiyor. Antrenör Uğur Kulaksız nezaretinde çalışmalarını sürdüren Erciyes 38 futbol kulübünde kaptan Ayhan Gürbüz ile Fevzi Can Bozkuş, Kırıkkalespor maçında kırmızı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek.

Play Off hedefinde bulunan iki takım arasındaki müsabaka, Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha'da oynanacak. 3 puan hedefindeki iki takım arasındaki bu maç saat 14: 00'te başlayacak. - KAYSERİ