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Erciyes 38, Kırıkkalespor ile Kritik Maçta Karşılaşacak

Erciyes 38, Kırıkkalespor ile Kritik Maçta Karşılaşacak
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Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Kulübü, ilk yarının son maçında Kırıkkalespor ile karşı karşıya gelecek. Maç, 15 Aralık Pazar günü saat 14:00'te Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha'da oynanacak.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü, ilk yarının son maçında sahasında Kırıkkalespor ile karşılaşacak. Müsabaka 15 Aralık Pazar günü oynanacak.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta 2024-2025 sezonunun ilk yarısı bu hafta sona oynanacak müsabakalar sonrasında bitecek. 16 takımın mücadele ettiği grupta bulunan Erciyes 38 futbol takımı, sahasında Kırıkkalespor ile karşılaşacak.

Geride kalan haftayı mağlup noktalayan mavi siyahlılar, sahasında oynayacağı bu kritik maçı kazanarak ilk 6 hedefini sürdürmek istiyor. Antrenör Uğur Kulaksız nezaretinde çalışmalarını sürdüren Erciyes 38 futbol kulübünde kaptan Ayhan Gürbüz ile Fevzi Can Bozkuş, Kırıkkalespor maçında kırmızı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek.

Play Off hedefinde bulunan iki takım arasındaki müsabaka, Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha'da oynanacak. 3 puan hedefindeki iki takım arasındaki bu maç saat 14: 00'te başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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