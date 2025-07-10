Erciyes 38 Futbol Kulübü, Utku Burak Kunduzcu ile Anlaştı

Erciyes 38 Futbol Kulübü, Utku Burak Kunduzcu ile Anlaştı
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Erciyes 38 Futbol Kulübü, dış transferde Bursa Nilüfer FK'dan stoper Utku Burak Kunduzcu ile sözleşme imzaladı. 25 yaşındaki oyuncunun kulübe katkı sağlaması bekleniyor.

Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, Utku Burak Kunduzcu ile anlaşmaya vardı.

Türkiye 3. Lig 2. Grup takımlarından Erciyes 38 Futbol Kulübü; dış transferde son olarak Bursa Nilüfer FK forması giyen 25 yaşındaki Utku Burak Kunduzcu ile anlaştı. 25 yaşındaki stoper mevkiinde oynayan Utku Burak bugün Kayseri'ye gelerek resmi sözleşmeye imzayı attı. Mavi siyahlı kulüpte yapılan açıklamada; " Kulübümüz, kariyerinde 2 şampiyonluğu bulunan Utku Burak Kunduzcu ile anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını dileriz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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