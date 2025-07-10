Erciyes 38 Futbol Kulübü, Utku Burak Kunduzcu ile Anlaştı

Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, Utku Burak Kunduzcu ile anlaşmaya vardı.

Türkiye 3. Lig 2. Grup takımlarından Erciyes 38 Futbol Kulübü; dış transferde son olarak Bursa Nilüfer FK forması giyen 25 yaşındaki Utku Burak Kunduzcu ile anlaştı. 25 yaşındaki stoper mevkiinde oynayan Utku Burak bugün Kayseri'ye gelerek resmi sözleşmeye imzayı attı. Mavi siyahlı kulüpte yapılan açıklamada; " Kulübümüz, kariyerinde 2 şampiyonluğu bulunan Utku Burak Kunduzcu ile anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını dileriz" denildi. - KAYSERİ