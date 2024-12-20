Üye Girişi
Haberler
Erdoğan: İsrail'in Suriye'yi işgali kabul edilemez, bölgeyi tehdit eden saldırganlık durdurulmalı
İsrail'in Suriye'yi işgali sonrası Erdoğan'dan dünyaya çağrı
Suriyeliler ülkelerine nasıl dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler
Suriyelilerin dönüşü nasıl olacak? Erdoğan'dan dikkat çeken sözler
Pentagon'dan Suriye'deki asker sayısı için fıkra gibi açıklama
Pentagon'dan fıkra gibi Suriye açıklaması
TBMM önündeki 'Geçinemiyoruz' protestosuna polis müdahalesi
Bütçe görüşmeleri sürerken TBMM önünde büyük arbede

Erciyes 38 Futbol Kulübü'nün İlk Yarı Kart İstatistikleri

Erciyes 38 Futbol Kulübü'nün İlk Yarı Kart İstatistikleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciyes 38 Futbol Kulübü, Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta oynadığı 15 lig maçında 41 sarı kart ve 4 kırmızı kart gördü. Takım, ilk yarıyı 19 puanla 9. sırada tamamladı.

Erciyes 38 Futbol Kulübü, ilk yarıda oynadığı 15 lig maçında 41 kez sarı kart, 4 kırmızı kart gördü.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü, ilk yarıda oynadığı 15 maçta 19 puan toplayarak 9. sırada yer aldı. Mavi Siyahlılar, bu maçlarda 4 kez kırmızı kart 41 kez de sarı kart gördü. Erciyes 38 Futbol Kulübü takımında Uğur Göktaş, Hüseyin Ekici, kaptah Ayhan Gürbüz ve Fevzi Can Bozkuş birer kez kırmızı kart gördüler. Mavi Siyahlılar'da en çok sarı kart gören İsmet Yazgan oldu. İsmet 6 kez sarı kart görürken Fevzi Can Bozkuş 5 kez, Ayhan Gürbüz, Ekrem Kayılıbal ve Kadem Yaşar da 4'er kez sarı kart gördü ve birer kez cezalı duruma düştü.

Berkay Sizer, İsmail Karakaş, Uğur Göktaş, Ahmet Çukadar, Yaşar Kavas, Alperen Elmas, Batuhan Kazancı, Ethem Balcı, Hüseyin Ekici ve Hüseyin Fıstıkçı da birer kez sarı kart gören isimler oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Suriye'de paniğe kapılan elebaşından bir açıklama daha
img

Erdoğan'ın Sisi için kullandığı ifade zirveye damga vurdu
img

Türkiye'nin konuştuğu mesaj Bakanın eşini de küplere bindirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müge Anlı, programına konuk olan ismi serbest bırakan savcıya sitem etti
Programına çıkardığı ismi serbest bırakan savcıya sitem etti
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kuraları çekildi: İşte 4 büyüklerin rakipleri
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kuraları çekildi
Konuğundan Esra Erol'a şok çıkış: Bulamıyorsanız Müge Anlı'ya çıkalım
Canlı yayında Esra Erol'a hiç söylenmeyecek bir şeyi söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim
Davutoğlu'ndan tarihi U dönüşü
Trump'ın övgü dolu sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Trump'ın "O çok akıllı biri" sözlerine Erdoğan'dan ilk yorum

Son Dakika Haberleri

ATV CANLI YAYIN İZLE || 20 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? MasterChef Dilara kimdir, ne iş yapıyor? Dilara Başaran kaç yaşında ve nereli? Masterchef 20 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe hangi grupta? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 20 Aralık İstanbul nöbetçi eczaneler… Alucra nerede? Alucra hangi ilde, nereye bağlı? Alucra'nın neyi meşhur? 21 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Merkez Bankası yıl sonu dolar tahmini ne kadar? Sterlin ne kadar? 1 Pound kaç TL? Güncel Sterlin/Pound kuru! ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ İZLE! Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda? GELİNİM MUTFAKTA 20 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 20 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim elendi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.