Erciyes 38 Futbol Kulübü'nün Hatayspor ile Maçı Tarihleri Belli Oldu

Erciyes 38 Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Hatayspor ile 16 Eylül 2025'te Mersin Stadyumu'nda karşılaşacak. Maçın başlama saati 20.30 olarak belirlendi.

Erciyes 38 Futbol Kulübü'nün Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda oynayacağı maçın günü ve saati belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), müsabakaların oynanacağı tarihleri belirledi ve kamuoyu ile paylaştı. Mavi-siyahlılar, Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turunda TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor ile Mersin'de karşı karşıya gelecek.

16 Eylül 2025 Salı günü Mersin Stadyumu'nda Hatayspor ile Erciyes 38 Futbol Kulübü arasında oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
