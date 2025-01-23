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Erciyes 38 Futbol Kulübü Geleceğin Kadrosunu Kuruyor

Erciyes 38 Futbol Kulübü Geleceğin Kadrosunu Kuruyor
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Erciyes 38 Futbol Kulübü antrenörü Uğur Kulaksız, gelecek sezonlar için genç isimler transfer etmeyi planladıklarını belirtti ve ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüklerini açıkladı.

Erciyes 38 Futbol Kulübü Antrenörü Uğur Kulaksız; genç isimler transfer ederek önümüzdeki sezonların kadrosunu kurmak istediklerini söyledi.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta mücadele veren Erciyes 38 Futbol Kulübü, ara transfer döneminde çalışmalarını sürdürüyor. Kulübün transfer çalışmaları hakkında konuşan antrenör Uğur Kulaksız; "Kaleci Çağrı Tanrıbilir, Doğukan Tarlaek, Serkan Kenter, Oğuzhan Öztürk, Taha Özgür, Tayyib Kanarya ve Enes Erol ile anlaştık. Kaleci Çağrı ameliyat oldu ve sezonu kapattı. Bir kaleci transferi yapmak istiyoruz. Ayrıca genç isimler almak istiyoruz. Gelecek hedeflerimiz var. Her şey Erciyes 38 Futbol Kulübü'nün geleceğini oluşturabilmek adına" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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