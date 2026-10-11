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Erciyes 38 FSK, TFF 3. Lig 3. Grup 6. haftada evinde Adanaspor'u 6-1 yendi

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Erciyes 38 FSK, TFF 3. Lig 3. Grup 6. haftada evinde Adanaspor'u 6-1 yendi
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TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Erciyes 38 FSK, ligin 6. hafta karşılaşmasında evinde Adanaspor'u 6-1 mağlup etti. Erciyes 38 FSK'nın gollerini Çağrı Yağız Yasak, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Artun Akçakın ve İlkay İşler kaydederken Adanaspor'un golünü Deniz Devrim Özcan attı.

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, ligin 6. hafta karşılaşmasına evinde Adanaspor'u 6-1 mağlup etti.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha

Hakemler: Metehan Erkin, Denizcan Şahin, Kazım Demir

Erciyes 38 FSK: Mertcan Dağlı, Utkan Gökçen, Güney Gençel, Çağrı Yağız Yasak (İlkay İşler dk. 65), Osman Şahin, Fatih Yiğit Şanlıtürk (Ali Kılıç dk. 65), Hüseyincan Kırıkçı, Mehmet Eksik (Ensar Bilir dk. 46), Halil Duman, Artun Akçakın (Berkay Ekici dk. 65), Mikail Koçak (Mehmet Tosun dk. 46)

Adanaspor: Saffet Vehbi Urhan, Mustafa Talha Öz, Muhammed Tap (Çağan Gediktaş dk. 54), Deniz Devrim Özcan (Serdar Yakıcı dk. 55), Görkem Gökçe, Miraç Akay, Ömer Faruk Gökalp (Mesut İncekara dk. 69), Deniz Eşer (Kürşat Duran Şaş dk. 69), Cebeli Baturhan Ünal (Ulaş Uzun dk. 38), Türker Kaplan, Mücahit Beliren

Goller: Çağrı Yağız Yasak (dk. 12), Fatih Yiğit Şanlıtürk (dk. 20), Artun Akçakın (dk. 32, dk.45+1, dk. 60), İlkay İşler (dk. 87) (Erciyes 38 FSK), Deniz Devrim Özcan (dk. 69) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Mikail Koçak, Utkan Gökçen (Erciyes 38 FSK), Cebeli Baturhan Ünal (Adanaspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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