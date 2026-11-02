Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Erciyes 38 FSK, deplasmanda Bitlis 1916 Spor'a 4-0 yenilerek ilk mağlubiyetini aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erciyes 38 FSK, deplasmanda Bitlis 1916 Spor'a 4-0 yenilerek ilk mağlubiyetini aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 3. Lig 3. Grup 9. haftasında Erciyes 38 FSK, deplasmanda Bitlis 1916 Spor'a 4-0 mağlup oldu. Mavi-siyahlılar bu sonuçla sezonun ilk mağlubiyetini aldı; Erciyes 38 FSK'da Mehmet Eksik 30. dakikada kırmızı kart gördü.

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü ligin 9. haftasında deplasmanda Bitlis 1916 Spor'a 4-0 mağlup oldu. Mavi-siyahlılar bu sezon ilk mağlubiyetini aldı.

Stat: Bitlis Eren Stadyumu

Hakemler: Furkan Bora Altıntaş, Hasan Hüseyin Yazıcılar, Mehmet Akif Doğrusöz

Bitlis 1916 Spor: Mücahit Çıra, Gürkan Başkan, Enes İslam İlkin, (Halil Yılmaz dk.59), Sitenliy Okavuçi, (Muhammed Arslantaş dk.59), Ali Akkuş, (Mehmet Emin Öztürk dk.78), Mert Çayir, (Yusuf Efe Saydam dk.72), Alper Uludağ, Mert Denizli, Muhammed Fatih Kunat, Okan Toprak, Ömer Faruk Gümüş, (Tuğkan Kamışoğlu dk.59)

Erciyes 38 FSK: Mertcan Dağlı, Utkan Gökçen, Mehmet Eksik, Halil Duman, Mikail Koçak, (Mehmet Tosun dk.46), Güney Gençel, Artun Akçakın, (Berkay Ekici dk.46), Çağrı Yağız Yasak, (İlkay İşler dk.77), Osman Şahin, (Ali Kılıç dk.53), Fatih Yiğit Şanlıtürk, (Batuhan Özgan dk.53), Ensar Bilir

Goller: Okan Toprak (dk.8), Sitenliy Okavuçi (dk.38), Enes İslam İlkin (dk.48), Halil Yılmaz 8dk.63) (Bitlis 1916 Spor)

Sarı kartlar: Enes İslam İlkin, Gürkan Başkan (Bitlis 1916 Spor), Osman Şahin, (Erciyes 38 FSK)

Kırmızı kart: Mehmet Eksik (dk.30) (Erciyes 38 FSK)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
Karadağ'a vizesiz seyahat resmen sona erdi

Türkler artık bu ülkeye vizesiz giremeyecek
Vincenzo Italiano'dan flaş itiraf: Bunu derhal düzeltmemiz lazım

Oyuncularına açık açık seslendi: Bunu derhal düzeltmemiz lazım
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Burak Yılmaz Süper Lig'e çok hızlı geri döndü

Süper Lig'e geri döndü, şov yapıyor
Şam'da 15 yıllık sessizlik sona erdi! Mimar Sinan'ın eseri yeniden açıldı

472 yıllık Osmanlı eseri yeniden kapılarını açtı
30 milyon Euro! Arda Güler Fenerbahçe'ye kazandırmaya devam ediyor

30 milyon Euro! Arda Güler Fenerbahçe'ye kazandırmaya devam ediyor
Komedyen Yavuz Seçkin hastalığını açıkladı! Eşi bile yetişemiyor

Ünlü komedyen hastalığını ilk kez açıkladı! Eşi bile yetişemiyor
Eşinin 'köy yerinde kimse gelmez' sözüne rağmen pes etmeyen kadın, mor renkli eviyle kendi işinin patronu oldu

Eşi "Tutmaz" dedi, o inat etti! Köydeki mor evde patron oldu
Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe sorusuna yanıt

Herkes Fenerbahçe sorusuna verdiği cevaba kilitlendi
BBP lideri Mustafa Destici'den emeklilere seyyanen zam çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından emekli zammı için net rakam verdi