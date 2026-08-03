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Erciyes 38 FSK’da 2. etap kampı bugün başlıyor

Erciyes 38 FSK’da 2. etap kampı bugün başlıyor
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3. Lig’de mücadele veren Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü’nde 2. etap kamp çalışmaları başlıyor.

3. Lig'de mücadele veren Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü'nde 2. etap kamp çalışmaları başlıyor.

3. Lig 3. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü'nde 2. etap kamp çalışmalarını bugün başlıyor. Yeni sezon hazırlıklarına 20 Temmuz'da Bolu'da başlayan ve 11 gün süren 1. etap kamp çalışmalarının ardından 3 gün izine çıkan mavi-siyahlılar bugün çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek. Teknik Direktör Adem Çak nezaretinde bugün yapacağı tek antrenmanla başlayacak olan Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, 2. etapta 2-3 hazırlık maçı oynayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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