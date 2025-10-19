Haberler

Erciyes 38 FK, Suvermez Kapadokyaspor'u 3-0 ile Geçti

Erciyes 38 FK, Suvermez Kapadokyaspor'u 3-0 ile Geçti
Güncelleme:
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 FK, evinde Suvermez Kapadokyaspor'u 3-0 yenerek 3. galibiyetini elde etti. Ligin 7 haftasında 12 puanla 3. sırada yer alan Kayseri ekibi, 8. haftada Kırıkkale FK ile karşılaşacak.

TFF 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, ligdeki üçüncü galibiyetini evinde Suvermez Kapadokyaspor'u yenerek aldı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kayseri ekibi Erciyes 38 FK, ligin 7. haftasını galibiyetle kapattı. Mavi-siyahlılar evinde oynadığı maçta Suvermez Kapadokyaspor'u Hüseyin Ekici, Utku Burak Kunduzcu ve Ali Kılıç'ın golleri ile 3-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Ligde geride kalan 7 hafta sonunda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Erciyes 38 FK, topladığı 12 puanla 3. sırada yer aldı.

Mavi-siyahlılar ligin 8. haftasında 25 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Kırıkkale FK'ya konuk olacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
