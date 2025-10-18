Haberler

Erciyes 38 FK, Suvermez Kapadokya Spor'u 3-0 Mağlup Etti

Erciyes 38 FK, Suvermez Kapadokya Spor'u 3-0 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup 7'nci hafta maçında Erciyes 38 FK, evinde Suvermez Kapadokya Spor'u 3-0'lık skorla yendi. Maçta Hüseyin, Utku Burak ve Ali'nin golleri ile galip geldi.

STAT: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha

HAKEMLER: Tolga Tuna, Hasan Genç, Veysel Batuhan Dursun

ERCİYES 38 FK: Kadem Burak – Muhammed Eren, Güney, Ahmet Kağan, Utku Burak, İsmail, Hüseyin (Dk.78 Çağrı Yağız), Sarp (Dk.65 Ali), Mehmet, Tugay (Dk.87 Ziyahan), Ethem (Dk.78 Muhammed Enes)

SUVERMEZ KAPADOKYA SPOR: Hasan – Erdinç, Mustafa (Dk.75 Emre), Bora, Metin, Musa, Mehmet (Dk.85 Eyüp Ensar), Muhammed (Dk.66 Muhammed İbrahim), Halil, İbrahim (Dk.66 Halil Can), Batuhan Nihat (Dk.46 Emirkan)

GOLLER: Dk.30 Hüseyin, Dk.45 +5 Utku Burak, Dk.69 Ali ( Erciyes 38 FK)

SARI KARTLAR: Ethem, Güney ( Erciyes 38 FK) Mustafa, Metin, Hasan ( Suvermez Kapadokya Spor)

KIRMIZI KART: Dk.82 Halil Can ( Suvermez Kapadokya Spor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup 7'nci hafta maçında Kayseri takımı Erciyes 38 FK evinde ağırladığı Nevşehir temsilcisi Suvermez Kapadokya Spor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Tarih verildi! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Tarih verildi! Gazze'yi dünyaya bağlayan tek kapı yeniden açılıyor
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TRT'nin efsane spikeri Korhan Abay yıllar sonra otobüs beklerken görüntülendi

Nereden nereye!
Vedat Muriqi, Sevilla'yı yıktı

İspanyol devini Vedat Muriqi yıktı
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Ali Koç'un oturuşuna tepki yağıyor

Ali Koç'a tepki yağıyor
TRT'nin efsane spikeri Korhan Abay yıllar sonra otobüs beklerken görüntülendi

Nereden nereye!
İmamoğlu'nun 'savcılara hakaret' davası düştü

İmamoğlu hakkında açılan dava düştü
Hasat başladı! Günlük 5 bin TL kazanıyorlar

Hasat başladı! Günlük 5 bin TL kazanıyorlar
YSK kararını verdi: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak

YSK acil toplantıda CHP il kongresiyle ilgili kararını verdi
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Gülben Ergen, ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi

Gülben Ergen ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi
Galatasaray'da Dursun Özbek yönetimi ibra edildi

Dursun Özbek ve yönetimine ibra kararı
Fatih Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok

Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok
Birce Akalay test sonucunu maçta öğrendi

Test sonucunu maçta öğrendi! Kulise kapandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.