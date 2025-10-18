Erciyes 38 FK, Suvermez Kapadokya Spor'u 3-0 Mağlup Etti
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup 7'nci hafta maçında Erciyes 38 FK, evinde Suvermez Kapadokya Spor'u 3-0'lık skorla yendi. Maçta Hüseyin, Utku Burak ve Ali'nin golleri ile galip geldi.
STAT: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
HAKEMLER: Tolga Tuna, Hasan Genç, Veysel Batuhan Dursun
ERCİYES 38 FK: Kadem Burak – Muhammed Eren, Güney, Ahmet Kağan, Utku Burak, İsmail, Hüseyin (Dk.78 Çağrı Yağız), Sarp (Dk.65 Ali), Mehmet, Tugay (Dk.87 Ziyahan), Ethem (Dk.78 Muhammed Enes)
SUVERMEZ KAPADOKYA SPOR: Hasan – Erdinç, Mustafa (Dk.75 Emre), Bora, Metin, Musa, Mehmet (Dk.85 Eyüp Ensar), Muhammed (Dk.66 Muhammed İbrahim), Halil, İbrahim (Dk.66 Halil Can), Batuhan Nihat (Dk.46 Emirkan)
GOLLER: Dk.30 Hüseyin, Dk.45 +5 Utku Burak, Dk.69 Ali ( Erciyes 38 FK)
SARI KARTLAR: Ethem, Güney ( Erciyes 38 FK) Mustafa, Metin, Hasan ( Suvermez Kapadokya Spor)
KIRMIZI KART: Dk.82 Halil Can ( Suvermez Kapadokya Spor)
