Erciyes 38 FK, Mardin 1969 Spor'a Yenildi
Türkiye 3. Lig 4. Grup 5. hafta maçında Erciyes 38 FK, Mardin 1969 Spor ile yaptığı karşılaşmayı 1-0 kaybetti. Mardin'de yapılan maçta goller, Mardin 1969 Spor'un Umut Dilek tarafından penaltıyla atıldı.
Türkiye 3. Lig 4. Grup 5. hafta maçında Mardin 1969 Spor ile karşılaşan Erciyes 38 FK, sahadan 1-0 yenilgi ile ayrıldı.
Stat: Mardin 21 Kasım
Hakemler: Ali Rıza Altunbakır, Mehmet Öcal, Hüseyin Sağlık
Mardin 1969 Spor: İsmail Cengiz, Gencay Erten (Ali Kılıç dk. 65 ), Ahmet Teker, Fikret Sevilgen, Umut Dilek (İslam Çerioğlu dk. 83 ), Vural Altan, Turgay Çağman (Ahmet Can Özdemir dk. 46), Yekta Sönmez (Ali Sarıdoğan dk. 46), Ali Kemal Özkan (Serdar Yiğit dk. 65), Barış Sağır, İlyas Ural
Erciyes 38 Futbol Kulübü: Kadem Yaşar, Ahmet Çukadar (Muhammed Aybar dk. 86), İsmail Karakaş, Yaşar Kavas, Berkay Sizer, İsmet Yazgan (Muhammed Emin Balcılar dk. 78), Ayhan Gürbüz (Caner Kaban dk. 86), Hüseyin Ekici, Ethem Balcı, Ekrem Kayıbal (Hüseyin Fıstıkcı dk. 76 ), Fevzi Can Bozkuş
Goller: Umut Dilek (dk. 72) (Penaltı) (Mardin 1969 Spor)
Sarı Kartlar: Ali Kılıç (Mardin 1969 Spor), Ayhan Gürbüz, Kadem Yaşar, İsmet Yazgan, Ahmet Çukadar, İsmail Karakaş (Erciyes 38 FK) - KAYSERİ