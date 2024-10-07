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Erciyes 38 FK, Mardin 1969 Spor'a Yenildi

Erciyes 38 FK, Mardin 1969 Spor'a Yenildi
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Türkiye 3. Lig 4. Grup 5. hafta maçında Erciyes 38 FK, Mardin 1969 Spor ile yaptığı karşılaşmayı 1-0 kaybetti. Mardin'de yapılan maçta goller, Mardin 1969 Spor'un Umut Dilek tarafından penaltıyla atıldı.

Türkiye 3. Lig 4. Grup 5. hafta maçında Mardin 1969 Spor ile karşılaşan Erciyes 38 FK, sahadan 1-0 yenilgi ile ayrıldı.

Stat: Mardin 21 Kasım

Hakemler: Ali Rıza Altunbakır, Mehmet Öcal, Hüseyin Sağlık

Mardin 1969 Spor: İsmail Cengiz, Gencay Erten (Ali Kılıç dk. 65 ), Ahmet Teker, Fikret Sevilgen, Umut Dilek (İslam Çerioğlu dk. 83 ), Vural Altan, Turgay Çağman (Ahmet Can Özdemir dk. 46), Yekta Sönmez (Ali Sarıdoğan dk. 46), Ali Kemal Özkan (Serdar Yiğit dk. 65), Barış Sağır, İlyas Ural

Erciyes 38 Futbol Kulübü: Kadem Yaşar, Ahmet Çukadar (Muhammed Aybar dk. 86), İsmail Karakaş, Yaşar Kavas, Berkay Sizer, İsmet Yazgan (Muhammed Emin Balcılar dk. 78), Ayhan Gürbüz (Caner Kaban dk. 86), Hüseyin Ekici, Ethem Balcı, Ekrem Kayıbal (Hüseyin Fıstıkcı dk. 76 ), Fevzi Can Bozkuş

Goller: Umut Dilek (dk. 72) (Penaltı) (Mardin 1969 Spor)

Sarı Kartlar: Ali Kılıç (Mardin 1969 Spor), Ayhan Gürbüz, Kadem Yaşar, İsmet Yazgan, Ahmet Çukadar, İsmail Karakaş (Erciyes 38 FK) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Erciyes 3-sayfa Futbol Mardin Spor

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