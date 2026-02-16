Haberler

TFF 3.Lig: Erciyes 38 FK: 1-Malatya Yeşilyurtspor: 4

TFF 3.Lig: Erciyes 38 FK: 1-Malatya Yeşilyurtspor: 4
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 3.Lig 2. Grupta mücadele eden Erciyes 38 FK, evinde ağırladığı Malatya Yeşilyurtspor'a 4-1 mağlup oldu. Mavi-siyahlı takımın tek golünü Çağrı Yağız Yasak attı.

TFF 3.Lig 2. Grupta mücadele eden Erciyes 38 FK, ligin 21. haftasında evinde ağırladığı Malatya Yeşilyurtspor'a 4-1 mağlup oldu. Mavi-siyahlı takımın tek golünü Çağrı Yağız Yasak attı.

Stat: RHG Enertürk Enerji Stadyumu

Hakemler: Emre Can Furuncu, Sadettin Ebrar Balcı, Hakan Balkan

Erciyes 38 FK: Muhammed Yasin Atıcı, Ahmet Kağan Malatyalı, Muhammed Eren Arıkan, Batuhan Özgan, (Muhammed Enes Doğan dk.54), Utku Burak Kunduzcu, Serdar Yiğit, Fatih Yiğit Şanlıtürk, (Çağrı Yağız Yasak dk.64), Berke Kayar, (Ali Kılıç dk.36), Artun Akçakın, Hüseyin Ekici, (Caner Kaban dk.36), Utkan Gökçen, (Ethem Balcı dk.64)

Malatya Yeşilyurtspor: İsmail Cengiz, Furkan Metin, İslam Çerioğlu, Yusuf Arslan, (Ender Alkan dk.59), Tahsin Özler, (Osman Tukul dk.70), Ümitcan Ekşi, (Selimcan Temel dk.70), Güney Tutcuoğlu, Eren Şimşek, Fatih Kıran, Tayyip Kanarya, (Ömer Uzun dk.79), Mehmet Guneş, (Ahmet Uzun dk.59)

Goller: Çağrı Yağız Yasak (dk.85) (Erciyes 38 FK), Tayyip Kanarya (dk.30 penaltı- 49 ve 54), Ümitcan Ekşi (dk.33) (Malatya Yeşilyurtspor)

Sarı kartlar: Batuhan Özgan, Artun Akçakın, Serdar Yiğit (Erciyes 38 FK), Furkan Metin, Ahmet Uzun, Ömer Uzun (Malatya Yeşilyurtspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
NATO ülkesi ABD'ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz

NATO ülkesi ABD'ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz
Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti

Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti
Köy evinde facia! İçeri giren jandarma cansız bedenleriyle karşılaştı

Köy evinde facia! İçeri giren jandarma cansız bedenleriyle karşılaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar

Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar
Angelina Jolie ABD'yi terk ediyor

Sebebine şaşıracaksınız! Angelina Jolie ABD'yi terk ediyor
İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline

İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
İkisi de mücadeleyi bırakmadı

İkisi de mücadeleyi bırakmadı
Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar

Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi! Her şey 13 binlik 'çerez' ile başladı

Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor

Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor