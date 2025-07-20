Erciyes 38 FK, Kayserispor'dan Muhammed Eren Arıkan'ı Transfer Etti

Erciyes 38 FK, Kayserispor'dan Muhammed Eren Arıkan'ı Transfer Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Erciyes 38 FK, Kayserispor'dan 2005 doğumlu futbolcu Muhammed Eren Arıkan'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı ve yeni sezon hazırlıklarına başladı.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Erciyes 38 FK, Kayserispor'dan Muhammed Eren Arıkan'ı kadrosuna kattı.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü'nde yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Mavi siyahlılar; Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'dan Muhammed Eren Arıkan'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. 2005 doğumlu olan Muhammed Eren Arıkan, Erciyes 38 FK'nın Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı kampa katılarak çalışmalara başladı.

Erciyes 38 Futbol Kulübü'nden yapılan paylaşımda; "Kulübümüz, Kayserispor forması giyen Muhammed Eren Arıkan'ın, 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması konusunda hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kırmızı bültenle aranan 15 suçlu Türkiye'ye getirildi! Bakan Yerlikaya duyurdu

Bakan Yerlikaya kritik gelişmeyi bu fotoğrafla duyurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dans videosundaki Dilan Çıtak mı? Ünlü isimden yanıt geldi

Dans videosundaki Dilan Çıtak mı? Ünlü isimden yanıt geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.