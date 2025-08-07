Erciyes 38 FK, Eren Kaya'yı Kiralık Olarak Kadrosuna Kattı

Erciyes 38 FK, Eren Kaya'yı Kiralık Olarak Kadrosuna Kattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig 2. Gruptaki Erciyes 38 Futbol Kulübü, Sivasspor'dan orta saha oyuncusu Eren Kaya'yı bir yıllığına kiraladığını açıkladı. Genç oyuncu Kayseri'ye gelerek resmi sözleşmeye imza attı.

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele edecek olan Erciyes 38 Futbol Kulübü, Eren Kaya'yı kadrosuna kattı.

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele edecek olan Erciyes 38 Futbol Kulübü yeni sezon öncesi TFF 1.Lig ekiplerinden Sivasspor'dan orta saha oyuncusu Eren Kaya'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Kayseri'ye gelerek resmi sözleşmeye imza atan 2004 doğumlu oyuncu takımla çalışmalarını sürdürüyor. Erciyes 38 Futbol Kulübü'nden yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, Sivasspor forması giyen Eren Kaya'nın, 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması konusunda hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe son dakikada yıkıldı

Olmaz böyle son! Fenerbahçe 90'da yıkıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya'nın bir ilçesinde Müslümanların dini bayramlarını kutlamasına yasak

Avrupa ülkesinde skandal karar! Müslümanların kutlamaları yasaklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.