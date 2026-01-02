Haberler

Erciyes 38 FK'dan 4 transfer

TFF 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, Antalya'da gerçekleştirdiği kamp öncesinde kadrosuna 4 yeni oyuncu dahil etti. Balıkesirspor'dan Artun Akçakın, Mardin 1969 Spor'dan Serdar Yiğit, Zonguldakspor'dan Fatih Yiğit Şanlıtürk ve Pendikspor'dan kiralık Ozan Demirbağ, takımın Antalya kampına katıldı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, dış transferde kadrosuna 4 yeni ismi dahil etti.

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Kayseri ekibi Erciyes 38 Futbol Kulübü; ligin ikinci yarısına Antalya'da hazırlanıyor. Teknik Direktör Adem Çak nezaretinde çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdüren mavi siyahlılar, bir yandan da kadrosunu güçlendirdi. Erciyes 38 Futbol Kulübü dış transferde Balıkesirspor'dan forvet Artun Akçakın, Mardin 1969 Spor'dan kanat oyuncusu Serdar Yiğit, Zonguldakspor'dan orta saha Fatih Yiğit Şanlıtürk ve Pendikspor'dan kiralık olarak Ozan Demirbağ ile anlaşma sağladı.

Anlaşmaya varılan 4 yeni transfer takımın Antalya kampına katıldı. Ligin ikinci yarısında Erciyes 38 FK forması giyecek olan 4 yeni transfer oldukça heyecanlı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
