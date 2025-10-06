Erciyes 38 FK, Ağrı 1970 Spor'u 2-0 Geçti

Erciyes 38 Futbol Kulübü; ligdeki ikinci galibiyetini evinde Ağrı 1970 Spor Kulübü'nü yenerek aldı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kayseri ekibi Erciyes 38 FK; ligin 5. haftasını galibiyetle kapattı. Mavi siyahlılar evinde oynadığı maçta Ağrı 1970 Spor Kulübü'nü Ethem Balcı ve Ahmet Kağan Malatyalı'nın golleri ile 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Ligdeki ilk galibiyetini 1. haftada Türk Metal 1963 Spor Kulübü'nü yenerek alan Erciyes 38 FK; ikinci galibiyetini ise Ağrı 1970 SK karşısında aldı. Ligde geride kalan 5 hafta sonunda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Erciyes 38 FK topladığı 8 puanla 3.sırada yer aldı.

Mavi siyahlılar ligin 6. haftasında deplasmanda Malatya temsilcisi Yeşilyurtspor'a konuk olacak. - KAYSERİ