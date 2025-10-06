Haberler

Erciyes 38 FK, Ağrı 1970 Spor'u 2-0 Geçti

Erciyes 38 FK, Ağrı 1970 Spor'u 2-0 Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Kulübü, evinde Ağrı 1970 Spor Kulübü'nü 2-0 yenerek ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Ethem Balcı ve Ahmet Kağan Malatyalı'nın golleriyle galip gelen Kayseri ekibi, 5 hafta sonunda 8 puanla 3. sırada yer aldı.

Erciyes 38 Futbol Kulübü; ligdeki ikinci galibiyetini evinde Ağrı 1970 Spor Kulübü'nü yenerek aldı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kayseri ekibi Erciyes 38 FK; ligin 5. haftasını galibiyetle kapattı. Mavi siyahlılar evinde oynadığı maçta Ağrı 1970 Spor Kulübü'nü Ethem Balcı ve Ahmet Kağan Malatyalı'nın golleri ile 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Ligdeki ilk galibiyetini 1. haftada Türk Metal 1963 Spor Kulübü'nü yenerek alan Erciyes 38 FK; ikinci galibiyetini ise Ağrı 1970 SK karşısında aldı. Ligde geride kalan 5 hafta sonunda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Erciyes 38 FK topladığı 8 puanla 3.sırada yer aldı.

Mavi siyahlılar ligin 6. haftasında deplasmanda Malatya temsilcisi Yeşilyurtspor'a konuk olacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Zorunlu eğitim süresi değişiyor: İşte Erdoğan'a sunulacak yeni modelin detayları

Zorunlu eğitim süresi değişiyor: İşte yeni modelin detayları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe'ye olay sözler: Mutlaka araştırılmalı

Samsunspor maçının faturasını 3 isme kesti: Mutlaka araştırılmalı
Hülya Avşar'dan şaşırtan imaj değişikliği

Hülya Avşar'dan seneler sonra şaşırtan değişim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.