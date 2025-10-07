Ercan Ata, 18'inci Anadolu Spor Ödülleri'nde 'Yılın Medya İnsanı' ödülünü aldı

KIRIKKALEGÜCÜ Spor Kulübü tarafından 18'incisi düzenlenen 'Anadolu Spor Ödülleri' töreninde, Demirören Haber Ajansı Ankara Spor Sorumlusu Ercan Ata, '2025 yılında Yılın Medya İnsanı' ödülünün sahibi oldu.

Kırıkkale Belediyesi ve Kırıkkalegücü Spor Kulübü tarafından 18'incisi düzenlenen 'Anadolu Spor Ödülleri' töreni gerçekleştirildi. Ödül törenine; spor, medya, iş dünyası ve siyaset dünyasından isimler katıldı. Törende konuşan Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, birçok ilden sporcu ve spor adamlarını ağırlamaktan memnun olduklarını belirtti.

Kırıkkalegücü Spor Kulübü Başkanı Güven Gündüz de desteklerinden dolayı Başkan Önal ve ekibine teşekkür etti. İvmelerinin her geçen gün yükseldiğini dile getiren Gündüz, "Büyük ödül törenleri arasına girdik. Türkiye'nin en önemli ve prestijli ödülleri arasında üçüncü sıradayız. Bu muhteşem bir olay. Küçük bir Anadolu ili bunu başardı ve devam ettireceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'e 'Yılın Federasyon Başkanı' ödülü takdim edildi. Akgül, yeni federasyon başkanı olduğunu anımsatarak, "Bizim için erken bir ödül oldu. İnşallah güzel hizmet etmek ve yeni şampiyonlar çıkarmak nasip olur." diye konuştu.

Spor alanında yaptıkları çalışmalar dolayısıyla Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 'Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı', Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da 'Yılın İl Belediye Başkanı' ödülüne layık görüldü. Başkan Arı, ödülünü Kırıkkalegücü Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmaz'dan alırken, Ünlüce adına Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal'a, Özcan adına ise Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can'a verildi.

DEMİRÖREN MEDYA'YA ÖDÜL

18'inci Anadolu Spor Ödülleri programında toplam 19 kategoride ödüller sahiplerine verildi. Törende, Demirören Medya da ödüle layık görüldü. DHA Ankara Spor Sorumlusu Ercan Ata, 'Yılın Medya İnsanı' ödülünün sahibi oldu. Ata, yaptığı konuşmada, "Anadolu bizim için çok önemlidir. Hepimiz taşradan geldik. Buraya davet edilmek ve bu ödüle layık görülmek gurur ve onur verici" dedi.