ENKA Spor Kulübü, Türkiye Atletizm Süper Ligi'nde Şampiyon Oldu

TÜRKİYE Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüpler Süper Ligi'nde hem kadınlar hem erkeklerde şampiyonluğa ENKA Spor Kulübü ulaştı.

İzmir Atatürk Stadyumu'nda 2-3 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Atletizm Süper Lig Finali sonunda sıralamalar belli oldu. Kadınlar ve erkeklerde 8'er kulübün mücadele ettiği Atletizm Süper Lig'inde iki kategoride de şampiyon ENKA Spor Kulübü oldu. 38'incisi düzenlenen Kulüpler Süper Ligi'nde ENKA Spor Kulübü, kadınlarda 21, erkeklerde ise 14'üncü kez şampiyonluğu elde etti. Hem kadınlarda hem erkeklerde Fenerbahçe Spor Kulübü ikinci sırayı alırken kadınlarda Batman Petrol Spor Kulübü erkeklerde ise Galatasaray Spor Kulübü üçüncü oldu. Kadınlarda son iki sırayı alan Gaziemir Belediyesi Spor Kulübü ile Gaziantep Spor Kulübü ile erkeklerde son iki sırayı alan Batman Petrol Spor Kulübü ve Jandarma Gücü Spor Kulübü ise gelecek yıl 1'inci Lig'de yer alacak.

Kulüpler Süper Ligi'nde oluşan puan durumları şu şekilde:

KADINLAR

1-ENKA Spor Kulübü: 306 puan

2-Fenerbahçe Spor Kulübü: 283 puan

3-Batman Petrol Spor Kulübü: 203 puan

4-İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü: 200 puan

5-Beşiktaş Jimnastik Kulübü: 150 puan

6-Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü: 137 puan

7-Gaziemir Belediyesi Spor Kulübü: 106 puan

8-Gaziantep Belediye Spor Kulübü: 35 puan

ERKEKLER

1-ENKA Spor Kulübü: 278.5 puan

2-Fenerbahçe Spor Kulübü: 257 puan

3-Galatasaray Spor Kulübü: 213.5 puan

4-İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü: 190,5 puan

5-Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü: 161 puan

6-Bursa Osmangazi Belediye Spor Kulübü: 153,5 puan

7-Batman Petrol Spor Kulübü: 121 puan

8-Jandarma Gücü Spor Kulübü: 57 puan