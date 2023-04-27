'Engelsiz Ödül Töreni' için oy verme sürecinde son 5 gün

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek TSYD-Petrol Ofisi Engelsiz Ödül Töreni'nde oy verme sürecinde son 5 güne girildi.

Engel tanımayan bu özel gece için 14 Nisan'da başlayan oylama süreci, 1 Mayıs Pazartesi günü saat 24.00'te sona erecek. Oy verme işlemi https://www.tsyd.org.tr/wp/?page_id=22487 linki üzerinden gerçekleştirilecek.

Cumhuriyetin 100'üncü, TSYD'nin ise 60'ıncı yılının kutlandığı dönemde ilk kez engelli sporculara yönelik organize edilen tören, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde 4 Mayıs Perşembe günü düzenlenecek.

TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir, oylamanın yoğun bir katılımla devam ettiğini belirterek, "Hem değerli dernek üyelerimiz hem de sporseverlerden büyük bir destek gördük. Türkiye'de ilk kez yapılacak ve TSYD'nin ev sahipliğinde düzenlenecek ödül gecemize oylarıyla destek veren herkese teşekkür ediyorum. Oylama için artık son 5 güne girdik. Destek vereceğiniz birbirinden değerli isimlere oylarınızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Engelsiz kahramanlarımızın onurlandırılacağı bu özel geceyi 'SpordandaÖte' sloganıyla düzenleyerek Türk sporunun geleceğine anlamlı bir miras bırakmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullanan Oğuz Tongsir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk sporunda her yıl önemli bir farkındalığa imza atacağına inandığımız bu anlamlı gecede yanımızda olan bütün yol arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayelerinde düzenlenen bu özel gecemizde başta Petrol Ofisi olmak üzere çeşitli alanlardaki destekleriyle yanımızda olan AVEC, Dalkılıç Spor, FONEX, Hummel, Medicana, Natura Vadi, Radisson Hotel Group, Saran Grup, Türkiye Sigorta ile Vestel'e teşekkür ediyoruz."

Ödül kategorileri ve adaylar

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Toplam 10 kategoride ödül verilecek gecede, 4 kategori oylamaya sunulacak.

Yılın milli takımı ödül adayları: Golbol Kadın Milli Takımı, Ampute Futbol Milli Takımı, İşitme Engelliler Voleybol Milli Takımı, Özel Sporcular Kadın Down Masa Tenisi Milli Takımı.

Yılın kadın sporcusu ödül adayları: Sevda Altunoluk (Milli golbol oyuncusu), Kübra Korkut (Milli para tenisçi), Meryem Betül Çavdar (Milli para tekvandocu), Merve Yazıcı (İşitme engelli milli tekvandocu), Dilara Çevik (Down sendromlu milli atlet)

Yılın erkek sporcusu ödül adayları: Abdullah Öztürk (Milli para masa tenisçi), Nihat Türkmenoğlu (Milli para okçu), Ömer Güleryüz (Ampute futbol milli takımı sporcusu), Emirhan Akçakoca (Down sendromlu milli atlet), Mehmet Ali Yiğit (İşitme engelli milli güreşçi)

Yılın antrenörü ödül adayları: Osman Çakmak (Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü), Yusuf Kılınçkaya (Para Masa Menisi Milli Takım Antrenörü), Osman Çarkçı (İşitme Engelliler Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü), Gültekin Karasu (Golbol Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü), Kemal Yaşkafa (Down Sendromlular Masa Tenisi Milli Takımı Antrenörü)

Gecede ayrıca Azim Ödülü, Yılın Çıkış Yapan Sporcusu Ödülü, Vefa Ödülü, Sağlık Kahramanı Ödülü, Farkındalık Ödülü ile Yavuz Kocaömer Özel Ödülü de verilecek.