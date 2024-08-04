En zengin futbolcular arasında! Martin Braithwaite, yönetim şeklini beğenmediği eski kulübünü satın alacak

İspanya 2. Ligi'nde geçtiğimiz sezon play-off'tan LaLiga'ya yükselen Espanyol'dan ayrılan Martin Braithwaite, eski kulüple ilgili sürpriz bi adım atmaya hazırlanıyor.

ESPANYOL'U SATIN ALACAK

İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre; 33 yaşındaki golcü, eski kulübü Espanyol'un yönetim şeklini beğenmediği ve yönetimle arasında sorun olduğu için La Liga ekibi satın almak istiyor. Braithwaite, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılmış ve Brezilya takımlarından Gremio'ya imza atmıştı.

EN ZENGİN FUTBOLCULAR ARASINDA YER ALIYOR

Martin Braithwaite, Forbes'in en zengin futbolcular listesinde yer alıyor. Braithwaite'nin Fransa'da bir giyim markası, İspanya'da bir restoranı, ABD'de 250 milyon euro değerinde bir emlak işletmesi ve daha birçok şirketi bulunuyor.

ESPANYOL KARİYERİ

Espanyol formasını 2 sezon giyen Martin Braithwaite, İspanyol ekibiyle toplamda 78 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 32 kez gol sevinci yaşayan 33 yaşındaki forvet, 5 de asist yaptı. Sözleşmesinin sona ermesinin ardından bu yaz Gremio'ya imza atan Braithwaite, daha önce Barcelona, Leganes, Middlesbrough, Bordeaux, Toulouse ve Esbjerg formalarını giymişti.