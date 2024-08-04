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En zengin futbolcular arasında! Martin Braithwaite, yönetim şeklini beğenmediği eski kulübünü satın alacak

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Bir dönem Barcelona'da da oynayan ve şu an Gremio forması giyen 33 yaşındaki futbolcu Martin Braithwaite, yönetim şeklini beğenmediği İspanya La Liga takımlarından Espanyol'u satın almak istiyor. Danimarkalı tecrübeli golcü, Forbes'in en zengin futbolcular listesinde yer alıyor.

İspanya 2. Ligi'nde geçtiğimiz sezon play-off'tan LaLiga'ya yükselen Espanyol'dan ayrılan Martin Braithwaite, eski kulüple ilgili sürpriz bi adım atmaya hazırlanıyor.

ESPANYOL'U SATIN ALACAK

İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre; 33 yaşındaki golcü, eski kulübü Espanyol'un yönetim şeklini beğenmediği ve yönetimle arasında sorun olduğu için La Liga ekibi satın almak istiyor. Braithwaite, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılmış ve Brezilya takımlarından Gremio'ya imza atmıştı.

En zengin futbolcular arasında! Martin Braithwaite, yönetim şeklini beğenmediği eski kulübünü satın alacak

EN ZENGİN FUTBOLCULAR ARASINDA YER ALIYOR

Martin Braithwaite, Forbes'in en zengin futbolcular listesinde yer alıyor. Braithwaite'nin Fransa'da bir giyim markası, İspanya'da bir restoranı, ABD'de 250 milyon euro değerinde bir emlak işletmesi ve daha birçok şirketi bulunuyor.

En zengin futbolcular arasında! Martin Braithwaite, yönetim şeklini beğenmediği eski kulübünü satın alacak

ESPANYOL KARİYERİ

Espanyol formasını 2 sezon giyen Martin Braithwaite, İspanyol ekibiyle toplamda 78 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 32 kez gol sevinci yaşayan 33 yaşındaki forvet, 5 de asist yaptı. Sözleşmesinin sona ermesinin ardından bu yaz Gremio'ya imza atan Braithwaite, daha önce Barcelona, Leganes, Middlesbrough, Bordeaux, Toulouse ve Esbjerg formalarını giymişti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

1gerceklerinsesi:

Bu mu en zengin futbolcu? Naapmış muz kolilerinde pudra şekeri mi taşımış kolombiyadan ;)

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