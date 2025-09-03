En mutlu gününde bile yanındaydı! Yunus'tan Kerem'e olay hareket

En mutlu gününde bile yanındaydı! Yunus'tan Kerem'e olay hareket
Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün, Fenerbahçe'ye transfer olan eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nu milli takım kampında yaptığı paylaşımda photoshop ile fotoğraftan çıkardı. Yunus'un bu hareketi, taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.

Galatasaray'da kazandığı 2 Süper Lig şampiyonluğunun ardından Benfica'ya transfer olan ve bu sezon 22,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye imza atan Kerem Aktürkoğlu, tartışmaların odağı olmaya devam ediyor.

26 yaşındaki yıldızın sarı-lacivertli formaya geçmesi Galatasaray cephesinde büyük tepki yaratırken, yakın arkadaşı Yunus Akgün'den de sürpriz bir hamle geldi. Akgün ile birlikte Abdülkerim Bardakçı, sosyal medya hesaplarından Kerem'i takipten çıkardı. Taraflar arasında yaşanan kriz Milli takım kampına da sıçradı.

PHOTOSHOP İLE KEREM'İ SİLDİ

Yarın akşam Gürcistan ile oynanacak Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşması öncesinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yunus Akgün, gerçek fotoğrafta arkasında yer alan Kerem Aktürkoğlu'nu photoshop kullanarak sildi.

