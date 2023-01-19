En güzel dizi final yaptı! Messi ve Ronaldo'nun son maçında yağmur gibi gol yağdı

Lionel Messi'nin formasını giydiği PSG ve Ronaldo'nun kaptanlığını yaptığı Al-Nassr ve Al Hilal karması takımı özel maçta karşı karşıya geldi. PSG, karşılaşmayı 5-4'lük skorla kazandı.

Futbolda son dans Suudi Arabistan'da yapıldı. İki büyük efsane Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, Riyad'da kozlarını paylaştı. Maçı 5-4'lük skorla PSG kazandı. Ronaldo 2, Messi ise 1 kez ağları sarstı.

MAÇ ÖNCESİ SELAMLAŞMADILAR

İki büyük efsane maçtan önce bir araya gelmedi. Ancak oyun başladıktan sonra tavır değişti. Messi ve Ronaldo birbirlerine sarılıp hasret giderdi, hayranları mest oldu.

PERDEYİ MESSI AÇTI

Futbolseverlerin günlerdir heyecanla beklediği mücadelede ilk gol Arjantinli yıldızdan geldi. 3. dakikada Messi'nin attığı golle perde açıldı. PSG, ilk dakikalarda fırtına gibi esti. Farkın açılması beklenirken senaryo değişti.

RONALDO CEVAP VERDİ

Birkaç kez rakip kaleyi yoklayan fakat sonuç alamayan Portekizli yıldız 34. dakikada penaltıdan attığı golle durumu 1-1'e getirdi. PSG'de 43'te Marquinhos takımını yeniden öne geçirdi. İlk yarının uzatma anlarında Ronaldo bir kez daha sahneye çıktı ve skor 2-2'ye geldi. Futbolseverlerin merakla beklediği maçın ilk yarısı adeta mest etti.

GOL FIRTINASI DEVAM ETTİ

53. dakikada Sergio Ramos skoru 3-2'ye getirdi. 56'da Jang Hyun-Soo karşılık verdi. 60'ta Mbappe penaltı golüyle maçı 4-3'e getirdi. 78'de PSG'de Ekitike sahneye çıktı, maç 5-3'e geldi. 90+4'te eski Beşiktaşlı Talisca ceza sahası dışından çok şık bir gol attı. Maç, PSG'nin 5-4 üstünlüğüyle tamamlandı.

61. DAKİKADA OYUN BİTTİ

Maçın 61. dakikasında Messi, Ronaldo, Neymar ve Mbappe oyundan alındı. Bu dakikadan sonra karşılaşmanın izlenme oranında yüzde 74 düşüş görüldü. Tribünleri dolduran taraftarlar ikiliyi uzun süre alkışladı.