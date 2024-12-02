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EMT Döğergücü FK, Talas Anayurtspor'u 3-1 Mağlup Etti

EMT Döğergücü FK, Talas Anayurtspor'u 3-1 Mağlup Etti
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Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu lideri EMT Döğergücü FK, ligin 8. haftasında oynadığı maçta Talas Anayurtspor'u 3-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

Kayseri Azmi Şahin 1. Amatör Küme B Grubu lideri EMT Döğergücü FK, ligin 8. haftasında oynadığı maçta Talas Anayaurtspor'u 3-1 mağlup etti.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Erkan Kırçıl, Alihan Çirkin, Belinay Maraş

EMT Döğergücü FK: İrfan Tiftik, Engin Üçel, Emin Sezer, Kemal Çelik, A.Rahim Çopur (Samet Demircan dk. 68), Samet Dağlı (Ömer Akduran dk. 84), Emirhan Yılmaz (Mahmut Yavuz dk. 58), Ramazan Özön (Yakup Aslan dk. 68), Nathan Y Ikwa (Gökhan Bıyık dk. 84), Yusuf Kenan Karabulut, Ömer Faruk Kalkan

Talas Anayurtspor: Çağatay Çakmak, Bahri G., Muhammet Kaya, Serhat Pakır (Muhammet Uğur dk. 46), Uğur Kahriman, Y.Ozan Çandır, Ferhat Sönmezi Semih Can Gül (Gökay Eryılmaz dk. 84), Doğan Bilgin (Avni Gümüştepe dk. 84), Süleyman Koç (Emircan Koçer dk. 64), Niyazi Yıldırım

Goller: Nathan Y Ikwa (Dk. 9, 65), Yusuf Kenan Karabulut (Dk. 38) (EMT Döğergücü FK), Niyazi Yıldırım (Dk. 77) (Talas Anayurtspor)

Kaçan Penaltı: 22 Semih Can Gül (Dk. 22) (Talas Anayurtspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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