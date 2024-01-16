EMS Yapı Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda mücadele edecek olan EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalar, dar alan oyun ve pas çalışmalarıyla sona erdi. Sivasspor, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen çalışma, ısınma hareketleriyle başladı.
Antrenman, dar alan oyun ve pas çalışmalarıyla sona erdi.
Sivasspor, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
EMS Yapı Sivasspor ile Ankara Keçiörengücü, 18 Ocak Perşembe günü saat 13.00'te BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.