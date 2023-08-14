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EMS Yapı Sivasspor'un yeni transferi Roman Kvet sağlık kontrolünden geçti

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un yeni transferi Roman Kvet, sağlık kontrolünden geçti. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Roman Kvet'in sağlık kontrolleri Medicana Sivas Hastanesi'nde gerçekleştirildi. İlk olarak kan tetkikleri yapılan 25 yaşındaki Çek futbolcu, ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un yeni transferi Roman Kvet, sağlık kontrolünden geçti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Roman Kvet'in sağlık kontrolleri Medicana Sivas Hastanesi'nde gerçekleştirildi.

İlk olarak kan tetkikleri yapılan 25 yaşındaki Çek futbolcu, ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor

Trendyol Süper Lig Sivasspor Sivas Spor Haberler

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