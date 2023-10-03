EMS Yapı Sivasspor, Siltaş Yapı Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma koşusuyla başlayan idman, açma germe hareketleriyle devam etti. Antrenman yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.
Kırmızı-beyazlılar, yarın gerçekleştireceği çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Spor