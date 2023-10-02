EMS Yapı Sivasspor, Siltaş Yapı Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma koşusuyla başlayan idman, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla devam etti. İdman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz da idmanın bir bölümünü takip etti.

Kırmızı-beyazlılar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.