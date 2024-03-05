EMS Yapı Sivasspor, Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklara başladı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında evinde Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, dar alan oyunuyla sona erdi.

EMS Yapı Sivasspor ile Corendon Alanyaspor, 9 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.