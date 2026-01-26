Haberler

Emre Mor'un Galatasaray paylaşımı taraftarları kızdırdı

Fenerbahçeli futbolcu Emre Mor, sosyal medya hesabından Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'e attığı golü paylaşmıştı. Milli oyuncu, taraftardan gelen tepkiler sonrası bu paylaşımı kaldırdı.

  • Emre Mor, Galatasaray'ın Fatih Karagümrük maçında attığı golü sosyal medya hesabından paylaştı.
  • Fenerbahçeli taraftarların tepkisi üzerine Emre Mor paylaşımı kaldırdı.
  • Emre Mor'un Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Emre Mor, bu kez saha dışındaki bir olayla gündeme geldi.

GALATASARAY'IN GOLÜNÜ PAYLAŞTI

Fenerbahçe'nin sözleşmeli futbolcusu Emre Mor, geçmiş yıllarda formasını giydiği Galatasaray'ın Fatih Karagümrük karşılaşmasında attığı golü sosyal medya hesabından paylaştı.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ, PAYLAŞIMI KALDIRDI

Bu durumu fark eden Fenerbahçeli taraftarlar, milli oyuncuya tepki göstererek paylaşımı kaldırmasını istedi. Bunun üzerine milli oyuncunun paylaşımı kaldırdığı görüldü.

FENERBAHÇE'DEKİ KARİYERİ

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre Mor, Fenerbahçe formasıyla 49 maça çıktı. Milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

