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Emre Belözoğlu'nun acı günü

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Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun anneannesi Vesile Bahçekapılı vefat etti. Antalyaspor kulübü, Belözoğlu'na başsağlığı mesajı yayınladı.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun anneannesi Vesile Bahçekapılı hayatını kaybetti.

ANTALYASPOR TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Antalyaspor kulübü Belözoğlu'na başsağlığı mesajı yayınladı. Yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu'nun kıymetli anneannesi Vesile Bahçekapılı'nın vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve değerli hocamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.

Emre Belözoğlu'nun acı günü

Emre Belözoğlu'nun acı günü
Haberler.com / Salih Söğüt - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCan Aydın:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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