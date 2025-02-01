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Emre Belözoğlu: 'Kazanmak Bizim İçin Çok Önemliydi'

Emre Belözoğlu: 'Kazanmak Bizim İçin Çok Önemliydi'
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Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Atakaş Hatayspor'u 3-2 mağlup ettikleri maç sonrası yaptığı açıklamada, kazanmalarının önemine vurgu yaparak, zorlu bir karşılaşma oynadıklarını belirtti.

Antalyspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 3-2 kazandıkları Atakaş Hatayspor maçının kendileri için zor bir maç olduğunu belirterek, "Bugün bizim için kazanmak çok önemliydi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor, Mersin'de oynanan karşılaşmada Hatayspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 6 Şubat'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet dilerken, ülkenin bir daha böyle felaketler yaşamaması temennisinde bulundu.

Hatayspor'un, Murat Şahin ile birlikte havasını değiştirdiğini bundan önce oynadığı maçlarda ortaya koyduğunu söyleyen Belözoğlu, "Bizim için çok zor bir maçtı. Her şeyden önce, sonda söylemem gerekeni başta söyleyeyim, bugün bizim için kazanmak çok önemliydi. Kendimize koymuş olduğumuz kısa vadeli planlarda, bu maçın değerini oyunculara ilk günden itibaren aktarmaya çalıştım. Aslında bireysel oyuncuları kaliteli bir takıma karşı oynadık. Ne olursa olsun elimizden geldiğince yine maçı belli bölümlerde tuttuk. Tabii kolay değil bu ligde oyunun her dakikasını domine etmek. Oyuna hamleler de yaptı Murat Hoca. Burada Hatayspor'un da oyuna hakim olduğu dakikalar vardı. Orada iyi savunmaya çalıştık. Aslında ilk yarıda savunulacak çok net pozisyonlar olmamasına rağmen basit goller yedik diye düşünüyorum. Bunları da söylemeden edemeyeceğim. Fakat oyuncularımın istediği, arzusu, bir şey gösterdiğimde onları yapma enerjileri beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.

Gelinen noktada Antalyaspor'un şehrin bütün dinamikleri ile beraber ayağa kalkacak ve daha hedefli bir takım haline gelebilecek duruma gelmesi için oyuncuların çaba gösterdiğini kaydeden Emre Belözoğlu, "Ben sahada böyle bir takım görüyorum. İnşallah bunu başarabiliriz, Antalya şehri çok daha güzel günleri, Antalyaspor çok daha iyi konumda olmayı hak ediyor diye düşünüyorum. Bunun için çok çalışacağız. Buraya gelen Antalyaspor taraftarlarına teşekkür ederim. Murat Hoca'ya, ekibine, Hatayspor'a başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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