Emre Belözoğlu: 'Bu puanların değerini ikinci yarıda daha iyi anlayacağız'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Kocaelispor karşısında kendilerine adına önemli 1 puan aldıklarını belirterek, "Bu ligde maç kazanmak kolay değil. Bu puanların değerini ikinci yarıda, lig daha sertleştiğinde daha iyi anlayacağız" dedi. Belözoğlu, bahis soruşturmalarında ise masumiyet karinesinin korunmasına dikkat çekerek, "Savcılık ve federasyon ince eleyip, sık dokumalı" diye ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, kendileri adına önemli bir maç olduğunu belirterek, "İki antrenmanla maça çıktık. İki takım arasındaki büyük fotoğrafa baktığınızda; sezona iyi başlamasa da Kocaelispor'un son haftalarda yakaladığı başarı var. Selçuk hocanın teknik adamlık kabiliyetleriyle ve takımın üstündeki etkisiyle son haftaların en güçlü takımına karşı burada kaybetmemek bizim adımıza değerliydi. İki günlük planlarımızda yaptığımız uygulamaya çalışan oyuncu grubuma teşekkür ederim. Devre arasına kadar bizim için çetrefilli bir yol var. En az hasarla ayrılmak istiyoruz. Ligde yeni gelmiş teknik adam hangi takımla oynamak istemez derseniz; Kocaeli Stadı'nda, Kocaelispor taraftarı önünde, Kocaelispor'dur derim. Bugün bizim için 1 puanı önemli buluyorum. Bu ligde maç kazanmak kolay değil. Bu puanların değerini ikinci yarıda, lig daha sertleştiğinde daha iyi anlayacağız. Kocaelispor'a ve Selçuk hocaya başarılar diliyorum. İki oyuncu grubunu da göstermiş oldukları emeklerinden dolayı tebrik ediyorum" dedi.

"Sadece tebessüm oluşturacak diyalog oldu"

Tribünlerle diyaloga girmesiyle ilgili soruya Emre Belözoğlu, "Rahatsız olmadım. Kocaelispor taraftarını Türkiye'de herkes tanıyor. Ben de burada birçok kez rakip oldum. Büyük saygıyla buraya geldim. Onlar da saygısızlık yapmadı. Sadece tebessüm oluşturacak diyalog oldu" diye cevap verdi.

"Oyuncu grubuna inanıyorum"

Oyuncu değişiklikleriyle ilgili de konuşan Belözoğlu, "Sonradan gelmiş teknik adamların bazı sıkıntıları olabiliyor. Onlardan birini yaşıyoruz. Takımın fizik olarak verileri elimizde. Analizler önemli ama antrenmanda gördüklerimiz üzerine değerlendirmeler yaptık. Attila bu takımın kaptanı. Kubilay gelişime açık oyuncu. Attila'yı oynatmadık ama soyunma odasında arkadaşlarını motive eden bir oyuncuydu. Kendisine de teşekkür ettim. İyi bir oyuncu grubu var. Eksiklerimiz mutlaka var. Ben bu oyuncu grubuna inandığım için; onlarla en iyi şeyi yapmayı, puan kaybetmemeyi değerli görüyorum. Kasımpaşa bugün ikinci kez gol yemedi. İlki Samsun maçındaydı. Zor rakibe karşı kaybetmemek önemli. Bu 1 puan almanın meyvelerini inşallah ikinci yarıda yeriz" ifadelerini kullandı.

"Selçuk hoca iyi iş çıkarıyor"

Sezon başında teknik adamlık konusunda kendisiyle yapılan görüşmenin hatırlatılması üzerine lacivert-beyazlıların teknik direktörü, Selçuk İnan'ın yeni nesil hocalar arasında çok değerli bir isim olduğunu söyledi. Emre Belözoğlu, "Selçuk hoca çok doğru bir tercih. Kendimle alakalı bir şey söylemem doğu olmaz. Yeni nesil hocalarımız arasında en değerlilerden. İyi iş çıkarıyor. Takım iyi gitmiyorken de camianın arkasında durması önemli. Yerel medyanın da burada zorlukları var. Güçlü camiaların belli başlı zorlukları olur. Selçuk hoca ve ekibini, Kocaelispor'un son sürecini çok başarılı buluyorum" dedi.

"Bence onlar adına kısır geçti"

Hiçbir zaman beraberliğe sevinmediğini aktaran Belözoğlu, "Türkiye'de çok eleştirilen bir profilim. Ben kazanmayı severim. Hiçbir zaman beraberliğe sevinmem. Ama burada teknik adam olarak gerçekçi bakmam gereken yerler var. Momentumunu yakalamış bir Kocaelispor, Galatasaray gibi güçlü rakibi de burada yenmişler. Böyle baktığımda; 1 puan kendi planlarımın tutması kadar değerli. Çünkü pozisyon vermemek adına, direkt oyunlarını Kocaelispor'un biliyorum; Serdar üzerinden bu oyunları oynamaya çalıştılar. Her yerde bire bir baskılarını yapmaya çalışıyorlar. Ne kadar arkada +1 kalsalar da dinamik oyuncularıyla kaptıkları toplarla bize de tehlike oluşturmaya çalıştılar. Ama biz 3+2, bazen de 4+2 kalmaya çalıştık. Eksik yakalanmak istemedik. Bu yüzden de bence onlar adına kısır maç oldu. Ön blok oyuncularım daha çok geçiş oyununa müsait oyuncular. Elindeki güce göre oynamak lazım. Teknik adamlık böyle bir şey. Tabii ki her anı domine etmek, pas oyunu oynamak teknik adamlık hayalim; belki de çeyizim o. Ama bugün mevcut gücümle yapabileceğimin en iyisi neyse ben onu yapmaya çalışıyorum. Mevcut oyuncularımın gücünü ortaya çıkarmak adına" şeklinde konuştu.

"Keşke Kocaelispor'un Selçuk hocaya gösterdiği sabrı herkes gösterse"

Futbolda teknik adam değişimlerinin sıklığıyla ilgili sorulması üzerine Emre Belözoğlu şunları söyledi:

"Dışarıdan belki kolay görünen mesleğimiz var. Futbolu herkesin iyi bildiğini düşündüğü bir oyun. 14 yaşımdan beri ailemden uzaktayım. 40 yaşına kadar futbol oynadım, 5 senedir teknik adamlık yapmaya çalışıyorum. Kolay değil, hele ki şehir takımlarında hiç kolay değil. Antalya'da elimden gelen her eşeyi yaptım; saha içinde ve dışında. Kendim istifa ettim. Sağ olsunlar bırakmak istemediler. Teknik adamlık bir metodu, felsefeyi ortaya koymaktan ziyade bir kulüple eş değer olmaya itiyor. Kocaelispor'da da her maçı kazanmak isteyen taraftar var. Düştüğü liglerde bile teknik adamlar bunu yaşadı. Bu bazen iyi, bazen de zorlayıcı olabiliyor. Ama elindeki güce göre oyun planı çıkarmak gereken bir meslek. Biz de tecrübe ediyoruz. Keşke yaşamasaydık küme düştük, çok iyi takımlarla Avrupa'ya gittik. Hayatım boyunca zorluklarla beslenmeyi öğrenen profil oldum. İsterim ki Kocaelispor'un Selçuk'a gösterdiği sabrı, herkes meslektaşlarıma bu sabrı gösterse. Kaotik ortam var. Taraftar ve yöneticiler etkilenebiliyor. Hiç olmamış bir şeyi olmuş gibi gösteren ortam var. Ama kulüpler felsefe ve kendi oyun metotlarını ortaya koymadan bu iş zor. Kulüplerin bu felsefeyi inşa etmesi gerekiyor; oyuncuların seçilmesinden teknik ekibin seçilmesine kadar."

"Şampiyonluk bile insan hayatından önemli değildir"

Kocaelisporlu oyuncuların çarpışma anında kendi kulübünün sağlık ekibini son sürat sahaya göndermesiyle ilgili olarak ise Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Futbolcu sağlığından daha önemli ne olabilir. Şampiyonluk bile bir insanın hayatından önemli değildir" yorumunu yaptı.

"Bahis soruşturmasında ince eleyip sık dokumalılar"

Bahis soruşturmasıyla ilgili de konuşan Belözoğlu, "3 Temmuz'u yaşadık. Sonrasında da Türk futbolunda bir sürü olaylar yaşandı. Acısını güven kaybederek, insan kaybederek, kaliteli insan kaybederek yaşıyor. Bahis tamamen bambaşka bir durum. İnsanlara iftira atıldığında onu temizlemek için bir mücadelesi var. Bahis olayının çok daha ince elenip, sık dokunması gerekiyor. Bu bahis sitelerini kulüplere sponsor yapan federasyon ve sistem, bazı yöneticileri ve teknik adamları da bu sistemin içine girmeye mecbur bıraktı. Para kazanmak için yapanla, mesleki görevlerini yapmaya çalışanları ayırt etmesi gerekiyor. O ince çizgi korunmalı. Masumiyet karinesinin korunmasını değerli buluyorum. Herkesin hafızasında öyle kalmıyor. Cezaların kalktığı görünmüyor. O üzerine yapışıyor ve kalıyor. Hem savcılık hem federasyon ince eleyip, sık dokumalı" değerlendirmesinde bulundu. - KOCAELİ