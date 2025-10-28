Emre Belözoğlu: 'Bahisle adı geçen hakemler en ağır cezayı almalı'

Teknik Direktör Emre Belözoğlu, profesyonel liglerdeki hakemlerin karıştığı bahis skandalına tepki göstererek, adı geçen hakemlerin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Son olarak Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'u çalıştıran Teknik Direktör Emre Belözoğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde düzenlenen söyleşide, üniversite öğrencileri ve eski öğretmenleriyle bir araya geldi. Öğrencilerle bir araya gelen Belözoğlu, gündemdeki bahis skandalı, kariyerini nasıl devam ettireceği ve Fenerbahçe iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Türk futbolu adına utanç verici bir durum"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 152 hakemin bahis oynadığı yönündeki açıklamalarına ilişkin görüşlerini paylaşan Belözoğlu, "Hakemlerin performansı her zaman eleştirildi. Biz de birçok kez teknik adam olarak, oyuncu olarak bazen haklı, bazen haksız serzenişlerde bulunduk. Ama bugün konuşulan şeylerin çok acı olduğunu düşünüyorum. Bugün gelinen noktada, bu ailenin en önemli üyelerinden birisinin bahisle anılması Türk futbolu adına çok acı verici. Bunun gerçeklik payı ortaya çıktıktan sonra ismi geçen hakemler kimlerse en ağır cezayı almaları gerektiğini düşünüyorum. Bu, kendi hakemlik kurumuna yapabilecekleri en büyük ihanettir. Sonuçta oranın hakimi, sahanın en güçlü karakteri hakemdir. Onların bile bu tarz ilişkisinin olmasının Türk futbolu adına utanç verici bir durum olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Teveccüh gösteren takımlar oldu ama dinlenmek istiyorum"

Bir süre dinlenmek istediğini söyleyerek kariyeriyle ilgili planlarına değinen Belözoğlu, "Antalyaspor'dan bence doğru bir karar vererek ayrıldım. Bizim adımıza her şey iyi giderken de, işler iyi gitmezken de bazı şeyleri gözlemleme durumum oluşmuştu. Bence ekibimle beraber doğru bir karar verdik. Birçok takım ben ayrılır ayrılmaz teveccüh gösterdiler ama ben biraz dinlenme taraftarıyım. Süreci biraz daha gözlemlemek istiyorum" diye konuştu.

Fenerbahçe söylentilerine de yanıt veren Emre Belözoğlu, "Benim bununla alakalı bir şey söylemem doğru olmaz. Halihazırda Fenerbahçe'nin bir hocası var. Bence Fenerbahçe adına işler kötü gitmiyor, iyiye doğru bir ivme var" dedi.

"Yapay zekaya teknik direktör soran başkanlarla çalıştım"

Emre Belözoğlu, futbolun teknolojiyle birlikte değiştiği ancak kendisinin rakamlardan daha çok gözlerine inandığını belirtti. Belözoğlu, "Teknik direktör getirirken bile yapay zekaya soran başkanlarla çalıştım. Zaman değişti, ihtiyaçlar değişti, inandığımız şeyler de ne yazık ki değişti. Ama ben gözümle gördüğüme daha fazla inanırım. Bir oyuncu çok koşuyormuş, çok iyi pas yüzdesi varmıştan ziyade, sahanın içinde nerede etkili bunu gözlemleme kabiliyetim olduğunu düşünüyorum. Ben gözlerime rakamlardan daha fazla inanırım" şeklinde konuştu.

"Türk futbolunun felsefesi yok"

Türk futbolunda felsefe ve sistemin olmadığını söyleyen Belözoğlu, "Ne yazık ki bizim kulüplerimizin, büyük takımlar da dahil oyun adına hiçbir felsefesi yok. 'Ben bu oyunu oynatmak isteyen bir teknik adam getirmek istiyorum' diyen yok. Sosyal medyada atılan bir isim, beklentisi geçmişte olmuş ama ivmesini kaybetmiş ya da ivmesi yükselen bir teknik adam, ne oynattığını bilmeden, hangi malzemeyle ne yapacağını bilmeden, yönlendirmelerle teknik adam yapılabiliyor. Bence teknik adamlık birazcık aşçılığa benziyor. Elindeki malzemelerle en güzel yemeği o gün sofraya sunabiliyorsan iyi bir aşçısın. Ben elindeki malzemelere göre en iyi işi çıkarmaya çalışan teknik adamların her takımda, büyük takım da olsa küçük takım da olsa orta sınıf takım da olsa başarılı olacağını düşünüyorum. O yüzden Türk teknik adamların dünyadaki teknik direktörlerden çok fazla geride kaldığını düşünmüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Ne olursa olsun Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını isterim"

Fenerbahçe'nin ligdeki durumu değerlendiren Belözoğlu, son yıllarda ligin iki takımın üstünlüğüyle şekillendiğini ifade etti. Belözoğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

"Galatasaray'ın ligde bir dominasyonu var, bunu kabul etmek lazım. Fenerbahçe'nin her sene yenilenen bir kadrosu var. Galatasaray, inşa ederken oturtulmuş kadronun üstüne doğru isimler getirmeye çalışıyor. Aslında 3 senedir iki takımın domine ettiği bir lig oldu. Ama Fenerbahçe'nin adına işlerin son dönemde çok kötü gittiğini düşünmüyorum. Ben başında olayım veya olmayayım, ne olursa olsun Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını isterim."

"Türk futbolu kendi oyununu inşa etmeli"

Türk futbolunun başarıya ulaşmak için kendi oyununu inşa etmesi gerektiğini vurgulayan Teknik Direktör Emre Belözoğlu, "Dünya Kupası, Avrupa şampiyonları, kupalar kazanılması çok çabuk elde edilebilecek gerçekler değil. Bunun için kesinlikle bir düzen ve sistem inşa edilmesi gerekiyor. Bugün bir teknik adam geliyor ve sadece o teknik adamın oynattığı oyun özelinde Milli Takımımızın bir değerlendirmesi var. Ama bence 12-13-14-15-16-17 yaşlar dahil Ümit Milli takım ve A takım dahil olmak üzere Türklerin kendine ait bir oyunu olması gerekiyor. Bunun inşası zamanla gelişip doğru insanlarla buluştuğunda çok fark yapabileceğini düşünüyorum" diye sözlerini tamamladı. - İSTANBUL