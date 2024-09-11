Emirhan İlkhan'ın çapraz bağları koptu

İtalya Serie A ekiplerinden Torino'da top koşturan ve Türkiye U21 Milli Takımı'nda forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan İlkhan'dan kötü haber geldi. Emirhan, uzun bir süre sahalardan uzak kalacak.

ÇAPRAZ BAĞLARI KOPTU

İtalyan ekibi, genç futbolcunun sol ön çapraz bağında kopma olduğunu açıkladı. Emirhan, ilerleyen günlerde yapılacak olan uzman değerlendirmesinin ardından ameliyat olacak. Torino'dan yapılan açıklamada, "Emirhan İlkhan'a yapılan tıbbi muayeneler ve testler sonucunda sol ön çapraz bağda bir yaralanma olduğunu tespit edildi. Oyuncu önümüzdeki günlerde yapılacak bir uzman değerlendirmesinin ardından ameliyat olacak" ifadeleri kullanıldı.

EMİRHAN'IN RAKAMLARI

Torino ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Emirhan İlkhan, İtalyan ekibinde sadece 4 maçta süre bulabildi. Emirhan, Beşiktaş'tan Torino'ya transferinin ardından Sampdoria ve Başakşehir'e kiralanmıştı. 20 yaşındaki orta saha, geçen sezon forma giydiği turuncu-lacivertlilerde 10'u ilk 11 olmak üzere 34 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.