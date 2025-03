Emir Kaan Gültekin: "Hedefimiz direkt olarak Süper Lig'e çıkmak"

İstanbulspor'un golcü oyuncusu Emir Kaan Gültekin, sezon başında belirledikleri hedefe emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, direkt Süper Lig'e çıkmak istediklerini söyledi. 24 yaşındaki futbolcu, kişisel hedefleri arasında ise A Milli takım formasını giymek olduğunu dile getirdi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'un başarılı futbolcusu Emir Kaan Gültekin, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Sezon başında belirledikleri bir üst lige çıkma hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini kaydeden Emir Kaan, "Bu sezona başlarken kendimize belirlediğimiz hedef doğrultusunda çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Sene başındaki hedefimiz direkt olarak üst lige çıkmaktı. Sadece bunu düşündük. Şu anda play-off hattının içerisindeyiz. Bundan daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum. Sezon sonunda kupayı kaldırarak üst lige çıkacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"Sezon sonunda transfer hedefim var"

Sezon sonuna kadar sadece İstanbulspor'un başarısına odaklandığını vurgulayan Emir Kaan Gültekin, "Benim de kendime göre hedeflerim var. Bu hedeflere ulaşabilmek için uğraşıyorum. Umarım gollerime devam ederim ve biz şampiyon oluruz. Sezon sonunda güzel bir transfer yapma gibi bir hedefim var. Daha sonrasında da inşallah A Milli Takım formasını giyme hedefim var. Başarmak istediğim öncelikli hedeflerim bunlar" şeklinde konuştu.

Avrupa'da futbol oynamak istediğini de belirten golcü oyuncu, "Tabii ki benim de yurt dışı hayalim var. Bunu gerçekleştirmek için çalışıyorum. Bir gün yurt dışında futbol oynamak istiyorum. İnşallah o günleri görürüm" ifadelerini kullandı.

"Takımda güzel bir arkadaşlık ortamı var"

24 yaşındaki futbolcu, sarı-siyahlı takımda iyi bir arkadaşlık ortamı bulunduğuna dikkat çekerek, "Takımın geneliyle ilk defa burada bir arada bulundum. Takımda güzel bir arkadaşlık ortamı var. Herkes birbiriyle iletişim kurabiliyor ve ilişkileri iyi. Kadroda yaşı küçük olanlar, büyüklerle kolay bir şekilde iletişime geçebiliyor. Bir derdi varsa rahatlıkla anlatabiliyor. Bu durum bize fayda sağlıyor. Bunun başarımızda büyük bir etken olduğunu düşünüyorum" dedi.

"İnşallah ben de milli takım formasını giyerim"

En büyük hedeflerinden birinin milli formayı giymek olduğunun altını çizen, "A Milli Takımımız çok başarılı bir şekilde ilerliyor. Genel olarak jenerasyonumuzun iyi olduğunu ve milli takım olarak çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Dünya kupasına direkt katılacağımızı düşünüyorum. Bu süreçte inşallah ben de o formayı giyerim. Milli takım adına güzel şeyler başarabilirim" açıklamalarında bulundu.

Emir Kaan Gültekin, örnek aldığı oyuncularla ilgili gelen bir soruya ise, "Ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil etmiş Arda Turan ve Burak Yılmaz gibi büyük isimler var. Onları zamanında kendime örnek olarak almıştım. Çünkü güzel işler yapmış ve en üst sevileri yakalamış oyuncular. Onların yolunda gitmek isterim. Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın, ikisi de alt liglerde forma giyerek güzel şeyler başardılar. Şu anda milli takım formasını da terletiyorlar. İnşallah ben de onlar gibi en üst seviyeye çıkarak milli takım formasını güzel bir şekilde terletirim. Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız gibi yine birçok isim ülkemizi yurt dışında güzel bir şekilde temsil ediyorlar. Umarım başarılarına devam ederler" cevabını verdi.

"Osman Hoca ile burada olmadığında da iletişim halindeydik"

Emir Kaan, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ile olan ilişkisini de şu sözlerle anlattı:

"Osman hocanın takımla olan ilişkisi çok iyi. Herkes istediği gibi kendisiyle iletişim kurabiliyor. Bu durum bize fayda sağlıyor. İstediğimiz an kendisine her konuda danışabiliyoruz ve fikrimizi ona söyleyebiliyoruz. Bizimle bazen dost, arkadaş gibi bazen de hoca gibi davranıyor. Takım açısından faydalı olduğunu düşünüyorum. Osman Zeki Korkmaz ile olan ilişkim 4 sene önce ilk şampiyon olduğumuz dönemden itibaren devam ediyor. Aramız her zaman iyi. Burada çalışmadığı zamanlarda da kendisiyle iletişim kuruyorduk. Benim performansımın yükselmesinde büyük emeği var diyebilirim" diye konuştu.

"Forvette oynadığımda kendimi daha rahat hissediyorum"

Birçok pozisyonda takıma katkı sağlayabileceğini ancak forvette kendini daha rahat hissettiğini aktaran Emir, "Hücum hattında her mevkide oynayabiliyorum. Bu benim için güzel bir durum. Ben, kaleye en yakın olarak forvette oynadığımda kendimi daha rahat hissediyorum. Ama kanatlarda veya 10 numara pozisyonunda oynamaktan da rahatsız olmuyorum" şeklinde konuştu.

"Çok daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum"

Emir Kaan, Osman Zeki Korkmaz'ın 'Ligin açık ara en iyi futbolunu biz oynuyoruz' sözünün hatırlatılması üzerine, "Ben de Osman hoca gibi düşünüyorum. Şu an play-off potasındayız ama çok daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum. Takım olarak ligde en üst sıraları hak ediyoruz. Oyun olarak da bunu yansıttığımızı düşünüyorum. Beşiktaş karşısında da bunu sahaya yansıttık ve güzel bir galibiyet aldık. Tüm takım arkadaşlarımın performansı çok iyiydi. Bu performansımızı sezon sonu elde edeceğimiz başarılara yansıtırız umarım" cümlelerine yer verdi.

Son olarak futbolculuğunun yanı sıra eğitim hayatının da devam ettiğini söyleyen Emir Kaan Gültekin, "İstanbul Üniversitesi'nde eğitim görüyorum. Eğitimimi devam ettirmek istiyorum. Tabii ki hem okula gitmek hem de futbola devam etmek biraz zor oluyor. Ama en azından iyi bir üniversite mezunu olmak istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL