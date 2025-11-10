Emine Göğebakan Dünya Şampiyonası'ndan Altın Madalya ile Döndü

Milli tekvandocu Emine Göğebakan, katıldığı ilk dünya şampiyonasında altın madalya kazanmasının ardından yaşadığı hislerin yeni başarılar için kendisini kamçıladığını söyledi.

Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 46 kilo kategorisinde podyumun zirvesine çıkan Emine Göğebakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bundan önce büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonasına katılmıştım. Orada 2'nci olmuştum. Tabii dünya şampiyonasının atmosferi çok farklıydı. Dünya şampiyonalarında yıldızlarda 3'üncü, gençlerde 2'nci olmuştum. Ama büyükler çok daha farklıydı. Heyecanımı bastırdım, sadece maçıma odaklandım. Bunu yaşadığım için mutluyum." diye konuştu.

24 yaşındaki milli tekvandocu, dünya şampiyonu ünvanına sahip bir sporcu olmanın nasıl hissettirdiğinin sorulması üzerine "O atmosfer, o madalya, o kürsüye çıkmak... Diğer kategorilerde çıksam bile büyüklerde çıkmak çok ayrı bir duyguymuş. İstiklal Marşı'nı okutmak, akşam odaya geldiğimde o madalyayla uyumak ve internete baktığımda herkesin beni tebrik etmesi... Hiç beklemediğim bir sonuçla karşılaştım. Herkesten çok olumlu tepki aldım, herkes çok mutluydu. Bu beni daha da motive etti. Daha da antrenmanlara asılmamı, başarıya açık olmamı sağladı." dedi.

"Tekvandoyu bırakmama ailem ve antrenörüm engel oldu"

Bir ara sporu bırakma noktasına geldiğini aktaran Emine Göğebakan, dünya şampiyonalarına katılamadığı döneme ilişkin "Büyükler Avrupa şampiyonasına (2022) gittim, 2'nci oldum. Sonrasında 2 yıl boyunca gidemedim. Bir şey oldu, sıkıntılar oldu. Gidecektim, son anda gidemedim. Daha öncesinde madalya sahibi bir sporcuyum. Bu madalyanın bir şekilde bana ulaşacağına emindim. Sıkletimin finalini ekrandan izliyordum 2 yıldır. Sonunda, ilk gitme fırsatında bu madalyayı alıp geldim." ifadelerini kullandı.

ASKİ Spor Kulübünün bünyesinde yer alan Emine, ailesi ve antrenörünün desteği olmasa bu süreci atlatamayacağını belirterek şunları kaydetti:

"Pes etme noktasına geldiğimde gerçekten çok üzüldüm, çok ağladım. 'İstemiyorum artık.' dedim. Ama ailem 'Bu zamana kadar yaptın. Devam et, zorla. Yapabildiğin yere kadar yap.' dedi. Antrenörüm Emre Arslan Erdem bu süreçte hep yanımdaydı. Ne zaman dursam, gidemesem özel olarak konuşurdu. 'Yapacağız. Ben eminim, sen de inan. Devam edeceğiz, zorlayacağız. O bizim nasibimizde var.' derdi. Ailem bunun için Ankara'ya taşındı. Normalde Hataylıyız. Ailem 'O kadar emek sarf ettin. Bunca yıldır yapıyorsun. Madalyayı almadan bırakmak yok. Bunu biliyoruz, alacaksın.' dedi. Hocam da her zaman yanımda oldu. Ben de ona güvendim ve devam ettim. Sonuç altın madalyaya ulaşıldı. İyi ki onları dinledim ve benim yanımdaydılar bu süreçte."

"Hedeflerim daha da büyüdü"

Emine Göğebakan, dünya şampiyonluğu sonrası kendisine koyduğu hedeflerle ilgili, "Bu madalya için çok çabalamıştım. Ulaştıktan sonra hedeflerim daha da büyüdü. Kendime olan inancım ve güvenim arttı. Salı günü yola çıkıyorum. Riyad'da İslami Dayanışma Oyunları var. Orada da altın madalyayı alıp biraz dinlenip ondan sonra tekrar çok daha fazla çalışarak 2028 Olimpiyatları'na kadar olan süreçte bu kürsünün sahibini hep koruyarak oraya gitmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Emine, Los Angeles 2028'e gitmek için 46 kilodan olimpik sıklet olan 49 kiloya çıkması gerektiği hatırlatıldığında, "Şimdilik 46'da devam ediyorum. Arkadaşım (Elif Sude Akgül) da 49'da devam ediyor. Uzun bir süreç. Zaten bu sıralamayla ilgili bir sonuç. Bakalım hangimizi götürecek. Biz de bunun planlamasını hocamla beraber yapacağız. Ama şu an 46'dan 49'a puan topluyorum. Arkadaşım da 49'dan topluyor. Hangimiz girebilirsek. Ama çok çaba harcayacağım gitmek için." yorumunu yaptı.