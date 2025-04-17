- Emin Müftüoğlu : "Gelecek yıllarda Avrupa şampiyonası yapmak istiyoruz"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu :

"Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da kaliteli sporcular yarışacak"

"Türk basını, bisiklet ailesine ve Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na sahip çıkıyor"

" İzmir'in tanıtımına da katkı sağlamak istedik"

İSTANBUL - Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da kaliteli sporcuların yarışacağını söyledi. Müftüoğlu, Türk bisikletinin gelişmesi için yeni projeleri hayata geçirdiklerini de belirterek, "Gelecek yıllarda Avrupa şampiyonası yapmak istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleşecek 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 27 Nisan Pazar günü Antalya'dan başlayıp, 4 Mayıs Pazar günü İzmir'de sona erecek. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, turla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, desteklerinden dolayı Türkiye'deki tüm bisikletçiler olarak teşekkür ederek sözlerine başlayan Müftüoğlu, "Ne kadar teşekkür etsek azdır. Konya veledromunu talimatını vererek, bugün kazandırılmış durumdadır. Hem İslam oyunları, hem Dünya Uluslar Kupası'nı yaparak dünyaya damga vuran önemli bir tesis oldu. Hatta önümüzdeki yıl Avrupa'dan takımlar gelip, orada kamp yapacaklar. Hollanda, '1 ay gibi süre kalacağız' dedi. Gelecek yıllarda Avrupa şampiyonası yapmak istiyoruz. Sporcular yetiştiriyoruz. Geçen yıl 1 gümüş, 1 bronz madalya aldık. 50 yıl sonra veledromda olimpiyatlara gitmek istiyoruz. Bu organizasyonun da ayın 27'sinde startını Antalya'da verip, İzmir'de bitireceğiz. Uzun yıllar sonra İzmir'de bitiş yapacağız. Bunların hepsini sporun doktoru Osman Aşkın Bak'ın liderliğinde gerçekleştiriyoruz. Bakanımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türk basını, bisiklet ailesine ve Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na sahip çıkıyor"

Türk medyasının bisiklet ailesine yoğun bir destek verdiğini dile getiren Başkan Müftüoğlu, "70'li yılarda bile o dönemin gazetesi kocaman bir manşet yapmış. Daha sonrada hep bisikletin içerisinde olmuşlar. Basın toplantısında da gördük, bisiklet ailesine ve Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turuna sahip çıkıyor" şeklinde konuştu.

"Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da kaliteli sporcular yarışacak"

Emin Müftüoğlu, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na en fazla 25 takımın katılma sınırının bulunduğunu hatırlatarak, "Onlarda da en fazla 7'şer ya da 8'er sporcu katılabiliyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da kaliteli sporcular yarışacak. Bu yıl hem spinterler, hem de yokuşcular var. Bu yıl parkur biraz daha yokuşculara yönelik oldu. İlk defa özellikle 3 etap sporcuları zorlayacak. Turun liderini değiştirecek çok heyecanlı bir yarışa sahne olacak" cümlelerine yer verdi.

"İzmir'in tanıtımına da katkı sağlamak istedik"

Ege bölgesinin ülke turizm açısından önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Müftüoğlu, "Yıllardır hep İstanbul'da bitiriyor ya da İstanbul'da başlıyorduk. Herhalde bir 30 yıl kadar önce İzmir'de bitmiş. İzmir'in tanıtımına da katkı sağlamak istedik. Bisiklette garanti diye bir şey yok. En iyi sporcunuz kaza yapar, gidersiniz. Türk takımları iyi çalıştı. Yabancı transferler yaptılar. Onlar da heyecanla mutlaka başaracaklarına inanıyorlar. 160-170 kişi katılıyor ama bir tane birinci oluyor" diyerek sözlerini tamamladı.