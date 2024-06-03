Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı: Geçen yıl tarihi başarılara imza attık

TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, "Geçen yıl tarihi başarılara imza attık ilk defa Avrupa'da 2 tane aynı yıl madalya aldık. Tarihteki 3 madalyanın 2'sini geçen yıl aldık. Bir bronz bir gümüş madalyamız oldu. Bu bisiklet tarihinde ilktir" dedi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Türkmenistan, Ankara Büyükelçiliği koordinasyonunda 3 Haziran ' Dünya Bisiklet Günü' kapsamında, 'Yaşanabilir bir dünya için bisikleti seçin' sloganıyla bisiklet etkinliği düzenledi. Milli Botanik Müdürlüğü ev sahipliliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlar ve çocuklar bisikletleriyle Milli Botanik Botanik Bahçesi çevresinde 10 km boyunca pedal çevirdi. Etkinliğe Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun yanı sıra Türkmenistan Anlara Büyükelçisi Mekan Ishanguliyev, Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe ve Jandarma Genel Komutanlığı yetkilileri katıldı.

Yaşanabilir bir dünya için bisikletin önemini bütün dünyaya haykırmak gerektiğini ifade Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, "Hep birlikte bisikleti ayağa kaldırma ve dünyada önemini anlatmayla ilgili önemli bir gün de burada birlikteyiz. İklimle ilgili, sağlıkla ilgili, sporla ilgili dünyanın gerçekten en önemli branşlarından, sporlarından bir tanesi bisiklet. Aynı zamanda da özgürlük. Bindiğiniz zaman özgürlüğünüzü hissediyorsunuz. Bu özgürlükle birlikte sağlığınıza kavuşuyorsunuz ve daha sağlıklı, daha kaliteli yaşam sürdüren bir toplum ortaya çıkıyor. Onun için herkesi şiddetle bisiklete binmeye davet ediyoruz. Burada trafikte daha az kazanın olmasıyla ilgili Jandarma Genel Komutanlığımız ile birlikte güvenli bisiklet sürüşleriyle ilgili okullarda eğitim verilmeye başlandı. Hem güvenli hem sağlıklı ve hem de özgür bir sürüş için hep birlikte bisiklete binelim. Bisikletin önemini herkes birbirine anlatsın ve daha çok bisiklete binmeyle ilgili belediyelerimizi teşvik edelim. Belediyelerimize bu konuda daha çok baskı yapalım" diye konuştu.

'BİSİKLET TARİHİNDE İLKTİR'

Bisiklet ile ilgili sportif anlamda Türkiye'de önemli işler olduğunu kaydeden Müftüoğlu, "Geçen yıl tarihi başarılara imza attık ve ilk defa Avrupa'da 2 tane aynı yıl madalya aldık. Tarihteki 3 madalyanın 2'sini geçen yıl aldık. Bir bronz bir gümüş madalyamız oldu. Bu bisiklet tarihinde ilktir. Gelecekte artık bisiklet olimpiyata gitme değil. Olimpiyatlarda madalya kovalayan bir federasyon olarak önümüzdeki dönemlerde ortaya çıkacak. Bunun olmasıyla ilgili Konya'da bir veledrom yapılması bu veledromun yapılmasıyla ilgili bu talimatları veren ve bisikleti himayelerine alan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da bisiklet ailesi olarak teşekkür etmek istiyoruz. Spor Bakanımız, Sağlık Bakanımız, Ulaştırma Bakanımız, Tarım Bakanımız, Çevre Bakanımız bisiklete inanılmaz destek veriyorlar. Bugün burada kapılarını açan Botanik Genel Müdürlüğü'ne Tarım Bakanlığı'na teşekkür etmek istiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyoruz. Türkmenistan büyükelçimiz de burada. Türkmenistan Devlet Başkanı olmak üzere hepsine teşekkür etmek istiyoruz"

dedi.

'BİSİKLETE BİNMEK ULAŞIM YÖNTEMİ OLMAKTAN ÇIKTI'

Bugün, tüm dünyada bisiklet topluluklarının Dünya Bisiklet Günü'nü kutladığını söyleyen Türkmenistan Ankara Büyükelçisi Mekan Ishanguliyev, "Bu önemli tarih 2018 yılında Türkmenistan'ın girişimiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararı ile ilan edilmiştir. Kitlesel bisiklet turları düzenlenme geleneği dünya çapında binlerce insanı bir araya getiriyor. Ankara'nın en güzel yerlerinden birinde gerçekleşen bugünkü bisiklet turuna, sporcular, Türkiye'nin Kamu ve Spor örgütlerinin yöneticileri, diplomatlar ve öğrenci gençleri katılıyor. Bisiklete binmenin uzun zamandır sadece bir ulaşım yönetimi olmaktan çıktığını belirtmek isterim. Artık birçok spor disiplini, yaygın bir turizm turu ve ayrıca onu güçlendirmek için iyi bir fırsat olarak kabul edilmektedir. Sevgili dostlar, bugün Türkmenistan'da genç nesilin sağlıklı gelişimi için ulusal sağlık sistemi bağlamında, spor yapanları için uygun ortamı oluşturulmasına özel önem verilmektedir" ifadelerinde bulundu.